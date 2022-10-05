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Azov komutanları aileleriyle buluştu

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#Ukrayna#Zelenski#Olena Zelenska
Azov komutanları aileleriyle buluştu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2022 07:00

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin eşi Olena Zelenska, Türkiye’nin garantisi altında esir değişimiyle serbest bırakılan Azov tugayının 5 komutanıyla görüştü. Zelenska ile birlikte gelen aileleri de komutanlarla hasret giderdi.

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Olena Zelenska, Azov komutanlarının aileleriyle buluşmasını şu ifadelerle duyurdu: “Türkiye’de Azov kahramanları ile bir araya geldim, çaba ve dayanıklılık için şükranlarımı dile getirdim. Bugün önemli bir gün ama daha gidilecek çok yol var. Ukrayna herkesin özgürlüğü ve eve dönüşü için savaşacak.”

ERDOĞAN’IN GÜVENCESİNDE

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de önceki gece halka seslenerek Azov komutanlarının aileleriyle Türkiye buluşmasını şu sözlerle anlattı:

Azov komutanları aileleriyle buluştu

“Sonunda, Azovstal komutanlarımızı, aileleriyle buluşturan bir toplantı düzenlemeyi başardık. Toplantı savaşçılarımızın serbest bırakılma anlaşmasına uygun olarak bulunduğu Türkiye’deydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın garantisiyle tamamen güvendeler. İhtiyaçları karşılanıyor. Ve şimdi akrabalarıyla buluştular. Birbirlerini aylardır görmediler. Ve şimdi tekrar aileleriyle birlikte olmalarını sağlayan herkese teşekkür ediyorum.”

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Azov komutanları aileleriyle buluştu

HASRET GİDERDİLER

Azov komutanları güvenlik nedeniyle yeri ve zamanı bildirilmeyen buluşmada, aylar sonra ilk kez sevdiklerini görüp kucaklayabildiler.

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#Ukrayna#Zelenski#Olena Zelenska

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