Azov komutanları aileleriyle buluştu

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Olena Zelenska, Azov komutanlarının aileleriyle buluşmasını şu ifadelerle duyurdu: “Türkiye’de Azov kahramanları ile bir araya geldim, çaba ve dayanıklılık için şükranlarımı dile getirdim. Bugün önemli bir gün ama daha gidilecek çok yol var. Ukrayna herkesin özgürlüğü ve eve dönüşü için savaşacak.”

ERDOĞAN’IN GÜVENCESİNDE

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de önceki gece halka seslenerek Azov komutanlarının aileleriyle Türkiye buluşmasını şu sözlerle anlattı:

“Sonunda, Azovstal komutanlarımızı, aileleriyle buluşturan bir toplantı düzenlemeyi başardık. Toplantı savaşçılarımızın serbest bırakılma anlaşmasına uygun olarak bulunduğu Türkiye’deydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın garantisiyle tamamen güvendeler. İhtiyaçları karşılanıyor. Ve şimdi akrabalarıyla buluştular. Birbirlerini aylardır görmediler. Ve şimdi tekrar aileleriyle birlikte olmalarını sağlayan herkese teşekkür ediyorum.”

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HASRET GİDERDİLER

Azov komutanları güvenlik nedeniyle yeri ve zamanı bildirilmeyen buluşmada, aylar sonra ilk kez sevdiklerini görüp kucaklayabildiler.