Azot sızıntısı faciası

Haberin Devamı

Durumu fark eden diğer çalışanlar, mesai arkadaşlarını kurtarmak için odaya girdi. 3 işçi daha gazdan etkilendi. İhbarla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Gazdan etkilenen toplam 5 kişi, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Polatlı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Gaz odasına ilk giren 2 işçi, kurtarılamadı. 3 işçiden 2’si taburcu oldu, 1 işçinin tedavisi sürüyor.

Berat Yıldız’ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilirken, Abdülkadir Kaya’nın bekâr olduğu belirtildi.