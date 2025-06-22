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Azot sızıntısı faciası

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#Azot Sızıntısı#Fabrika Kazası#Gaz Zehirlenmesi
Azot sızıntısı faciası
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2025 07:00

ANKARA Polatlı Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan lityum fabrikasında dün sabah saatlerinde, azot borusunda çıkan arızayı tamir etmek için hücre fırın odasına giren Abdülkadir Kaya (23) ile Berat Yıldız’ın (31) gazdan etkilendi.

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Durumu fark eden diğer çalışanlar, mesai arkadaşlarını kurtarmak için odaya girdi. 3 işçi daha gazdan etkilendi. İhbarla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Gazdan etkilenen toplam 5 kişi, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Polatlı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Gaz odasına ilk giren 2 işçi, kurtarılamadı. 3 işçiden 2’si taburcu oldu, 1 işçinin tedavisi sürüyor.

Berat Yıldız’ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilirken, Abdülkadir Kaya’nın bekâr olduğu belirtildi.              

 

 

 

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#Azot Sızıntısı#Fabrika Kazası#Gaz Zehirlenmesi

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