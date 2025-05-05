Azmi ışığı oldu

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Yüzde 95 oranında görme engelli olan Yağız Yekta, sadece kırmızı, beyaz ve siyah renklerini seçebiliyor. Eğitim yaşamını Ankara’daki Şehit Yasin Kendircioğlu Ortaokulu 7’nci sınıf kaynaştırma öğrencisi olarak sürdüren Yekta, derslerini özel tabletinden takip ediyor ve hep iyi notlar alıyor. Ancak Yekta’nın başarısı sadece derslerle sınırlı değil onun, sanat ve spor alanında da önemli başarıları var. Tarih, felsefe ve edebiyatta olduğu kadar çeşitli spor dallarında da kendini geliştiren Yekta, başarılarını şöyle anlattı:

KAZANACAĞIMI HİSSEDİYORDUM

“5 yaşındayken annemin yaptığı etkinlikler ve kendi kendime verdiğim uğraşlar sonucunda okumayı öğrendim. İlkokul yıllarım arkadaşlarıma ve okuluma adapte olmakla geçti ancak ortaokula başladığımda sanata ilgi duyduğumu fark ettim ve 5’inci sınıftayken okulumdaki sanat topluluğuna katıldım. Bu toplulukta şiire özel bir ilgi duymaya başladım. Hem bolca şiir okudum hem de yazdım. Bu topluluktaki çalışmalarıma devam ediyorum. Yüzmeye ise 7 yaşındayken aile dostumuzun yönlendirmesiyle başladım. Yüzme öğretmenim bende başarı için gerekli olan cesaret ve azmin olduğunu söyledi. Bunun ardından antrenmanlarımı artırdım ve iki yılın sonunda lisanslı yüzücü oldum. Ancak lisansım olmasına rağmen yüzmeyi sadece hobi olarak sürdürmeyi planlıyorum. Bunun yanı sıra koşmayı da çok sevdiğim için atletizm sporuna da başladım. Bu alanda yoğun antrenmanların ardından 2021 yılında Gaziantep’te düzenlenen Görme Engelliler Atletizm Turnuvası’na katıldım, Yarış 60 ve 100 metre koşusu olarak ikiye ayrılıyordu. Ben 60 metrede Türkiye birinciliği, 100 metrede ise ikincilik elde ederek ilk yarışmamı başarıyla tamamladım. Kendi yaş grubumda 12 kişiyle yarıştığım bu yarış, benim için oldukça heyecan vericiydi. Kazanacağımı içten içe hissediyordum.”

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KALEMİYLE DÜNYAYI BÜYÜLEDİ

Geçen yıl Uluslararası Lions Kulübü’nün düzenlediği ‘Hayal Etmeye Cesaret Et’ konulu yarışmaya arkadaşları sayesinde katıldığını belirten Yağız Yekta, “Bu yazımla benim gibi görme engelli çocuklara umut ve cesaret vermeyi amaçladım. Yarışmanın Türkiye ayağında birinci olduktan sonra Çin, Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Fransa ve Endonezya’nın dahil olduğu 200 ülkeden katılımcının yer aldığı uluslararası yarışmaya kompozisyonum gönderildi. Geçtiğimiz haziran ayında da dünya birinciliği aldığım açıklandı ve Avustralya’daki ödül törenine katıldım. Kulüp, bu başarımın ardından benim adıma Nijerya’da bir su kuyusu açtı” dedi.

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‘ARKADAŞLARIM BENİMLE GURUR DUYUYOR’

Gelecek hedeflerinden bahseden Yağız Yekta, “Birincisi iyi bir sosyal bilimler lisesi kazanmak. İkincisi de tarih öğretmeni olmak ve aynı zamanda senaryolar yazmak. Spor hayatımı da sürdürmeyi planlıyorum. Çünkü hem spor yapmaktan hem de sanatsal faaliyetlerde bulunmaktan çok keyif alıyorum. Tarih ve felsefe alanlarında kendimi geliştirmeye devam edeceğim. Diğer yandan ilgilendiğim tüm alanlar ve elde ettiğim başarılar arkadaşlarımı şaşırtsa da benim adıma mutlu oluyorlar. Hatta birçok arkadaşım benimle gurur duyduğunu söylüyor. Bir kısmı da benim ilgilendiğim alanlara yönelmeye başladı. Arkadaşlarımı gururlandırdığım ve onlara örnek olabildiğim için ben de kendimi iyi hissediyorum” ifadelerini kullandı.