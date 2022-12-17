Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Azmettiriciye öğrenci tahliyesi

Güncelleme Tarihi:

#Murat Bayırköylü#Yağmur Sönmez#Cinayet
Azmettiriciye öğrenci tahliyesi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2022 07:00

Bir AVM otoparkında eski Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Muhittin Bayırköylü’nün oğlu Murat Bayırköylü'nün, Eczacılık Fakültesi öğrencisi eski kız arkadaşı Yağmur Sönmez’i öldürüp intihar etmesine ilişkin azmettirici olarak yargılanan tutuklu sanık Halil İbrahim Yavuz, hakkında karar verildi. Yavuzun tutuklu geçirdiği süre ve öğrenci oluşu dikkate alındı ve hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesine hükmedildi.

Haberin Devamı

Başsavcıvekili Muhittin Bayırköylü ile hâkim İsmihan Boza’nın hukuk fakültesi öğrencisi olan tek çocukları Murat Bayırköylü, 18 Mart’ta İstanbul Ataköy’deki bir AVM otoparkında ilgisine karşılık bulamadığı eczacılık bölümü öğrencisi Yağmur Sönmez’i tüfekle vurarak öldürmüştü. Daha sonra aracına binen Bayırköylü kendi yaşamına son vermişti. Bayırköylü ardında bıraktığı mektupta, arkadaşı Halil İbrahim Yavuz’un Yağmur Sönmez’i öldürdükten sonra intihar etmesi için kendisini teşvik ettiğini yazmıştı. Bayırköylü’nün bilgisayarından da Yavuz’un gönderdiği, “Mantıklı olan hiç kafana sıkmaman ama ille de sıkıcam diyorsan tek gitme, Yağmur işini düşün, enayi gibi tek gitme” mesajı bulunmuştu. Tutuklanan Yavuz için ağırlaştırılmış müebbet istenmişti.

Haberin Devamı

İYİ HAL İNDİRİMİ YAPILDI

Kararını açıklayan mahkeme, Yavuz’u Sönmez’in kasten öldürülmesini teşvik ettiği gerekçesiyle 10 yıl hapse çarptırdı. Ceza iyi hal nedeniyle 8 yıl 4 aya indirildi. Mahkeme tutuklu kaldığı süre ve öğrenci olması nedeniyle Yavuz’u cezaevinden tahliye etti.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Murat Bayırköylü#Yağmur Sönmez#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Yurt dışında kendimi neden yalnız hissediyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Yurt dışında kendimi neden yalnız hissediyorum?

#Yaşam
Koronavirüs müyüm grip mi yoksa RSV mi Nasıl ayırt edebiliriz | 9 SORU 9 YANIT

Koronavirüs müyüm grip mi yoksa RSV mi? Nasıl ayırt edebiliriz? | 9 SORU 9 YANIT

#Sağlık
BİR SORUDAN FAZLASI | Boşandım ama bir sor bakalım nasıl boşandım

BİR SORUDAN FAZLASI | Boşandım ama bir sor bakalım nasıl boşandım?

#Boşanma

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Yurt dışında kendimi neden yalnız hissediyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Yurt dışında kendimi neden yalnız hissediyorum?

#Yaşam
Koronavirüs müyüm grip mi yoksa RSV mi Nasıl ayırt edebiliriz | 9 SORU 9 YANIT

Koronavirüs müyüm grip mi yoksa RSV mi? Nasıl ayırt edebiliriz? | 9 SORU 9 YANIT

#Sağlık
BİR SORUDAN FAZLASI | Boşandım ama bir sor bakalım nasıl boşandım

BİR SORUDAN FAZLASI | Boşandım ama bir sor bakalım nasıl boşandım?

#Boşanma