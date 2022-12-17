Azmettiriciye öğrenci tahliyesi

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Başsavcıvekili Muhittin Bayırköylü ile hâkim İsmihan Boza’nın hukuk fakültesi öğrencisi olan tek çocukları Murat Bayırköylü, 18 Mart’ta İstanbul Ataköy’deki bir AVM otoparkında ilgisine karşılık bulamadığı eczacılık bölümü öğrencisi Yağmur Sönmez’i tüfekle vurarak öldürmüştü. Daha sonra aracına binen Bayırköylü kendi yaşamına son vermişti. Bayırköylü ardında bıraktığı mektupta, arkadaşı Halil İbrahim Yavuz’un Yağmur Sönmez’i öldürdükten sonra intihar etmesi için kendisini teşvik ettiğini yazmıştı. Bayırköylü’nün bilgisayarından da Yavuz’un gönderdiği, “Mantıklı olan hiç kafana sıkmaman ama ille de sıkıcam diyorsan tek gitme, Yağmur işini düşün, enayi gibi tek gitme” mesajı bulunmuştu. Tutuklanan Yavuz için ağırlaştırılmış müebbet istenmişti.

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İYİ HAL İNDİRİMİ YAPILDI

Kararını açıklayan mahkeme, Yavuz’u Sönmez’in kasten öldürülmesini teşvik ettiği gerekçesiyle 10 yıl hapse çarptırdı. Ceza iyi hal nedeniyle 8 yıl 4 aya indirildi. Mahkeme tutuklu kaldığı süre ve öğrenci olması nedeniyle Yavuz’u cezaevinden tahliye etti.