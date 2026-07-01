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Aziz Yıldırım’ın kızının evinde üzen olay

Güncelleme Tarihi:

#Aziz Yıldırım#Adli Tıp#Kandilli
Aziz Yıldırım’ın kızının evinde üzen olay
Emin Mert KIRARSLAN
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2026 07:00

BEYKOZ Acarlar Mahallesi’nde iddiaya göre, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ın kızı Gülşah Yıldırım Gordi’nin evine manikür ve pedikür hizmeti vermek için giden kuaför Derya Gündoğdu (56) dün akşam saatlerinde evin kapısının yakınında hareketsiz halde bulundu.

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İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri tarafından hayatını kaybettiği belirlenen Gündoğdu’nun, ilk belirlemelere ve çevredeki kamera görüntülerine göre rahatsızlanması sonucu merdivenden çıktığı sırada düştüğü tespit edildi. Emniyette bilgilerine başvurulan yakınlarından, Gündoğdu’nun yakın tarihte çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvurduğu öğrenildi. Gündoğdu’nun kesin ölüm nedeni Adli Tıp raporu sonrası ortaya çıkacak. Yıldırım’ın Kandilli’de oturan küçük kızı Yaz Yıldırım olayın ardından sosyal medyadan “Beni çok sayıda kişi aradığı ve mesaj attığı için bu açıklamayı yapma gereği duydum. Bugün haber olan olayın benimle hiçbir ilgisi yoktur ve olay bizim evimizde gerçekleşmemiştir” açıklaması yaptı.

 

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#Aziz Yıldırım#Adli Tıp#Kandilli

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