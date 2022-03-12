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Aziz Yıldırım 3 Temmuz kumpasına 777 milyonluk dava açtı

#Aziz Yıldırım#Fenerbahçe#Şike Kumpası
Aziz Yıldırım 3 Temmuz kumpasına 777 milyonluk dava açtı

Şike kumpası davasında 364 gün hapis yatan Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Maliye’ye 777 milyon 741 bin liralık maddi ve manevi tazminat davası açtı. Şike kumpası döneminde Fenerbahçe’de yönetici olan İlhan Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu da tazminat davaları açtı.

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Yıldırım, şike davası sürecinde diğer yöneticiler İlhan Yücel Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu ile birlikte 364 gün hapis yattı. Davanın kumpas olduğu ortaya çıkınca, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi beraatlarına karar verdi, Yargıtay 5. Ceza Dairesi de beraat kararını geçen aralık ayında onadı. Aziz Yıldırım, İlhan Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu’nun avukatları gerekçeli kararın açıklanmasının ardından Maliye’ye haksız hapis yattıkları gerekçesiyle tazminat davası açtı. Aziz Yıldırım maddi ve manevi kayıplarını gerekçe göstererek 707 milyon 741 bin TL maddi, 70 milyon TL manevi tazminat talep etti. İlhan Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu’nun ise cüzi miktarlarda dava açtıkları belirtildi. Aziz Yıldırım ve İlhan Ekşioğlu’nun davası Anadolu Adalet Sarayı’nda, Şekip Mosturoğlu’nun davası ise Bakırköy Adalet Sarayı’nda görülecek.

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#Aziz Yıldırım#Fenerbahçe#Şike Kumpası

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