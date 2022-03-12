Aziz Yıldırım 3 Temmuz kumpasına 777 milyonluk dava açtı

Haberin Devamı

Yıldırım, şike davası sürecinde diğer yöneticiler İlhan Yücel Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu ile birlikte 364 gün hapis yattı. Davanın kumpas olduğu ortaya çıkınca, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi beraatlarına karar verdi, Yargıtay 5. Ceza Dairesi de beraat kararını geçen aralık ayında onadı. Aziz Yıldırım, İlhan Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu’nun avukatları gerekçeli kararın açıklanmasının ardından Maliye’ye haksız hapis yattıkları gerekçesiyle tazminat davası açtı. Aziz Yıldırım maddi ve manevi kayıplarını gerekçe göstererek 707 milyon 741 bin TL maddi, 70 milyon TL manevi tazminat talep etti. İlhan Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu’nun ise cüzi miktarlarda dava açtıkları belirtildi. Aziz Yıldırım ve İlhan Ekşioğlu’nun davası Anadolu Adalet Sarayı’nda, Şekip Mosturoğlu’nun davası ise Bakırköy Adalet Sarayı’nda görülecek.