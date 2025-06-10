Aziz Yeniay'a silahlı saldırı davasında ilk duruşma

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Kabul edilen iddianamede, örgüt liderleri için 131 yıla kadar, saldırıyı gerçekleştiren araçtaki tek yetişkin sanık Mazlum Doğan için ise 125 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Yaşları 18'den küçük olan şüphelilerin de aralarında olduğu 61 sanık ilk kez hakim karşısına çıkacak.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, suç örgütü elebaşları firari Bayram ve Feyzi Eminanç ile Türkiye'de bulunan 'Sefir' kod adlı temsilcileri Ömerhan Çeken'in 'Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak' suçundan 5'er yıldan 12'şer yıla, 5 kişiye karşı 'tasarlayarak kamu görevlisini kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 65'er yıldan 100'er yıla, 'Mala zarar verme' suçundan 1 yıl 8'er aydan 15'er yıla kadar, ayrıca 'Ruhsatsız silah taşıma' suçundan ise 2'şer yıldan 4'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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Mazlum Doğan'ın ise, 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' suçundan 2 yıl 6 aydan 6 yıla, 5 kişiye yönelik 'Tasarlayarak kamu görevlisini öldürmeye teşebbüs' suçundan 65 yıldan 100 yıla, 'Mala zarar verme' suçundan 1 yıl 8 aydan 15 yıla, 'Ruhsatsız silah taşıma' suçundan da 2 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede, suç örgütü üyesi 57 sanık hakkında ise 'Suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte üye olma', 'Mala zarar verme', 'Kasten öldürmeye teşebbüs' gibi farklı suçlardan değişen sürelerde hapis cezası talep edildi.