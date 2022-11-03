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Aziz Sancar'ın acı günü! Ağabeyi ve yengesi bir gün arayla hayatını kaybetti

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#Aziz Sancar#İzmir#Cenaze
Aziz Sancarın acı günü Ağabeyi ve yengesi bir gün arayla hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2022 16:16

NOBEL ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın yengesi Nezihe Sancar (90) ile ağabeyi emekli Tuğgeneral Kenan Sancar (90) bir gün arayla yaşamını yitirdi. Kenan Sancar, bir gün önce hayatını kaybeden eşi Nezihe Sancar'ın yanına defnedildi.

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Prof. Dr. Aziz Sancar'ın İzmir'in Seferihisar yaşayan ağabeyi Kenan Sancar ile yengesi 3 çocuk annesi Nezihe Sancar, 15 gün önce Covid-19 nedeniyle İzmir Tepecik ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Nezihe Sancar, 1 Kasım sabahı yaşamını yitirdi. Nezihe Sancar, Seferihisar ilçesindeki Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Aziz Sancar'ın ağabeyi Kenan Sancar son yolculuğuna uğurlandı
daha fazla video içinAziz Sancar'ın ağabeyi Kenan Sancar son yolculuğuna uğurlandı



Kenan Sancar ise eşinin ölümünün ardından bir gün sonra saat 16.00 sıralarında hayatını kaybetti. Kenan Sancar için öğle vakti Seferihisar Merkez Mezarlığı'nda askeri tören düzenlendi.

Aziz Sancarın acı günü Ağabeyi ve yengesi bir gün arayla hayatını kaybetti

Törene, Sancar ailesi, askeri ve emniyet yetkilileri katıldı. Aziz Sancar ve eşi ise katılamadıkları cenazeye çelenk gönderdi.
Aziz Sancarın acı günü Ağabeyi ve yengesi bir gün arayla hayatını kaybetti

Kenan Sancar'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, kılınan cenaze namazının ardından askeri kıta tarafından omuzlara alındı. Kenan Sancar, eşinin yanında toprağa verildi.
Aziz Sancarın acı günü Ağabeyi ve yengesi bir gün arayla hayatını kaybetti

Öte yandan, Aziz Sancar'ın yeğeni Ülkü Sancar, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

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"Canımız, çınarımız, General Kenan Sancar ve altmış yıllık hayat arkadaşı Nezihe Sancar'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Seni sözünle, özünle uğurluyoruz. Zamanın içinde yeri kalmadığını anladığında gitmesini bilen insan en asil insandır. Allah rahmetiyle kuşatsın Paşam."

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#Aziz Sancar#İzmir#Cenaze

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