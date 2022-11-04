Aziz Sancar'ın acı günü: Abisi ve yengesi Covid’e yenildi

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Sancar'ın İzmir'in Seferihisar yaşayan ağabeyi Kenan Sancar ile yengesi 3 çocuk annesi Nezihe Sancar, 15 gün önce COVID-19 nedeniyle İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınmıştı.



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Nezihe Sancar, 1 Kasım sabahı yaşamını yitirdi ve Seferihisar ilçesindeki Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kenan Sancar ise eşinin ölümünün ardından bir gün sonra 16.00 sıralarında hayatını kaybetti. Kenan Sancar için dün öğle vakti askeri tören düzenlendi. Törene, Sancar ailesi, askeri ve emniyet yetkilileri katıldı. Aziz Sancar ve eşi ise katılamadıkları cenazeye çelenk gönderdi. Kenan Sancar'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, kılınan cenaze namazının ardından askeri kıta tarafından omuzlara alındı. Kenan Sancar, eşinin yanında toprağa verildi.



