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Aziz Sancar’dan gençlere: Nobel, keşfin yan ürünü

#Aziz Sancar#TEKNOFEST#Selçuk Bayraktar
Aziz Sancar’dan gençlere: Nobel, keşfin yan ürünü

Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar, İstanbul’da bir araya geldiği gençlere, “Nobel yapma yoluna çıkmayın. Bir şeyi keşfetmek için insanlığa, ülkenize faydalı olmak için araştırmalar yapın. Nobel bunun yan ürünüdür” nasihatında bulundu.

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DHA-Teknofest etkinlikleri kapsamında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) onur konuğu olan Prof. Dr. Aziz Sancar,TÜBİTAK'ın düzenlediği 'Prof. Dr. Aziz Sancar Gençlerle Buluşuyor' adlı programa katıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne kurulan TEKNOFEST Take Off İstanbul Sahnesi'nden gençlere hitap eden Prof. Dr. Sancar, öğrencilerin sorularına yanıt verdi. Prof. Dr. Sancar, Nobel ile ilgili soru üzerine "Nobel yapma yoluna çıkmayın. Bir şeyi keşfetmek için insanlığa, ülkenize faydalı olmak için araştırmalar yapın. Nobel bunun yan ürünüdür" cevabını verdi.

Bir gencin "Uzayda karşılaşabileceğimiz virüs ya da mikrop dünyaya getirildiği zaman insanların buna vereceği tepki nasıl olur sizce?" sorusuna ise Prof. Dr. Sancar,"Öyle bir şey olma ihtimali 10 üzerinden eksi 19" yanıtını verdi. Prof. Dr. Sancar, başka bir gencin "Dünyaya nam salmış Prof. Dr. Aziz Sancar, 16 yaşındaki Aziz'e ne söylemek ister?" sorusunu da "Milli takımda oynamayı bırak, çalış derim" diye cevapladı.

İNSAN ÖZGÜRLÜĞÜ...

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"Etik, bilimsel çalışmaların önünde bir engel değil mi?" sorusu üzerine Prof. Dr. Sancar, "Biyoetik önemli. 'Ben buluş yapacağım' diye hayvanlara eziyet edemezsiniz. Naziler, Hitler insanlar üzerinde deney yaptı. İnsanlar üzerinde deney yapamazsınız. İnsanın özgürlüğü, insanın değeri her şeyden daha önemli" diye konuştu. m DHA

DUYGULANDIRAN HEDİYE

Toplantının sonunda Prof. Dr. Aziz Sancar'ı duygulandıran bir sürpriz yaşandı. Sancar'ın 24 yaşındayken doktora bursu için TÜBİTAK'a yaptığı başvurunun çerçevelenmiş hali, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal tarafından kendisine hediye edildi. Programa gençler ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Sağlık Bakanı Yardımcısı Şuayip Birinci, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da katıldı.

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#Aziz Sancar#TEKNOFEST#Selçuk Bayraktar