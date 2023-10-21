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Aziz Sancar Bilim Ödülleri’ne mesaj: Aziz Sancar Bilim Ödülleri’ne mesaj:

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#CUMHURBAŞKANI Erdoğan#Aziz Sancar#Bilim Ödülleri
Aziz Sancar Bilim Ödülleri’ne mesaj: Aziz Sancar Bilim Ödülleri’ne mesaj:
Aziz Özen
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2023 07:00

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, ‘9’uncu Türk Tıp Dünyası Kurultayı ve Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni’ne videomesaj gönderdi.

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Erdoğan’ın, “Türk Cumhuriyetlerindeki kardeşlerimizin, milletimizle 6 Şubat depremleri sonrasında sergilediği dayanışmasını asla unutmadık, unutmayacağız” dediği mesajı özetle şöyle: “Giderek büyüyen ve 2030 yılında 1.5 trilyon dolarlık pazara erişeceği anlaşılan yapay zeka teknolojileri, hayatımızın her alanını etkilemektedir. Sağlıkta yapay zeka teması altında yapılacak sunum ve tartışmaların hepimizin ufkunu açacağı muhakkaktır. Her birinize bu doğrultuda gösterdiğiniz ve göstereceğiniz gayretler için şimdiden şükranlarımı sunuyorum. Kurultay ile eş zamanlı olarak her yıl sağlık alanında başarılı çalışmalar gerçekleştiren bilim insanlarımızı ödüllendiriyoruz. Nobel ödüllü bilimadamımız Prof. Dr. Aziz Sancar’ın ismine ithaf edilerek verilen ödül sahiplerini canı gönülden tebrik ediyorum.”

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#CUMHURBAŞKANI Erdoğan#Aziz Sancar#Bilim Ödülleri

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