Aziz Sancar Bilim Ödülleri’ne mesaj: Aziz Sancar Bilim Ödülleri’ne mesaj:

Erdoğan’ın, “Türk Cumhuriyetlerindeki kardeşlerimizin, milletimizle 6 Şubat depremleri sonrasında sergilediği dayanışmasını asla unutmadık, unutmayacağız” dediği mesajı özetle şöyle: “Giderek büyüyen ve 2030 yılında 1.5 trilyon dolarlık pazara erişeceği anlaşılan yapay zeka teknolojileri, hayatımızın her alanını etkilemektedir. Sağlıkta yapay zeka teması altında yapılacak sunum ve tartışmaların hepimizin ufkunu açacağı muhakkaktır. Her birinize bu doğrultuda gösterdiğiniz ve göstereceğiniz gayretler için şimdiden şükranlarımı sunuyorum. Kurultay ile eş zamanlı olarak her yıl sağlık alanında başarılı çalışmalar gerçekleştiren bilim insanlarımızı ödüllendiriyoruz. Nobel ödüllü bilimadamımız Prof. Dr. Aziz Sancar’ın ismine ithaf edilerek verilen ödül sahiplerini canı gönülden tebrik ediyorum.”