Aziz Sancar: Ankara'da açılacak Aziz Sancar Eğitim Kampüsü benim için onur kaynağı

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Milli Eğitim Bakanlığı'nca Ankara'da yapımı tamamlanan, içerisinde Bilim ve Sanat Eğitim merkezi (BİLSEM), anaokulu, fen lisesi ve öğrenci pansiyonu bulunan eğitim kampüsüne adı verilen Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, şubat ayında yapılacak açılışa katılmak üzere Türkiye'ye gelecek. Aziz Sancar, üniversitelerle iş birlikleri yapılarak yeni bilimsel çalışmalar ve icatlar için uygun laboratuvar ortamları, eğitim alt yapısı hazırlanan eğitim kampüsüne adının verilmesine ilişkin yazılı açıklamalarda bulundu.

'ANKARA'DAKİ KAMPÜS EN YENİ VE EN BÜYÜK GİRİŞİM'

Son 6 yılda Türkiye ve Kosova'dan Doğu Türkistan'a kadar uzanan büyük Türk dünyasında birçok eğitim, araştırma ve sağlık kurumuna adının verildiğini ifade eden Sancar, şöyle konuştu:

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"Ankara'da açılan Aziz Sancar Eğitim Kampüsü bunların en yeni halkası ve şimdiye kadar olan en büyük girişimdir. Bu benim için bir bilim insanı olarak ve Türk dünyasının Batı ülkelerinde bir temsilcisi olarak büyük bir onur ve gurur kaynağıdır. Bu girişimler aynı zamanda ülkemin, Türk dünyasının eğitim ve bilime verdiği önemin bir göstergesi olarak beni çok sevindirmiştir."

Sancar, kendisine bu onuru ve mutluluğu layık gören Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine ve eğitim kampüsüne adının verilmesine ilişkin açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e müteşekkir olduğunu ifade etti. Aynı şekilde, yeni keşfedilen birkaç bitki ve böceğe adını veren Türk meslektaşlarına da teşekkür eden Sancar, "Her şeyden öte Iğdır'da bir anaokuluna ve Şırnak'ta bir laboratuvara adımı veren kardeşlerime ve memleketim Mardin'den İzmir'e uzanan tüm Türkiye sathında çeşitli kurumlara adımı veren büyük Türk milletine sonsuz sevgi ve minnettarlığımı iletirim. Çok değerli Türkiye Cumhuriyeti devlet yetkilileri ve kardeşlerim, bana olan sevgi ve verdiğiniz onura layık olmaya çalışacağım" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Aziz Sancar Eğitim Kampüsü ile ilgili yaptığı açıklamada, kampüsün AR-GE merkezi olarak tasarlanacağını ve lise düzeyindeki tüm öğrencilerin bilimsel yaşama adım atacak araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunabilmelerini sağlayacaklarını belirtmişti.