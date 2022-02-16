Aziz Sancar Eğitim Kampüsü için açılış heyecanı! 'Türk bilimine en fazla faydası olacak girişim'

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Rusyadan çok net açıklama: Tüm yetkimle ilan ediyorum, saldırmayacağızRusya'dan çok net açıklama: 'Tüm yetkimle ilan ediyorum, saldırmayacağız'#Aleksey Erkhov
Türkiye 16 yaşındaki Sılaya ağlıyor Kan donduran cinayetTürkiye 16 yaşındaki Sıla'ya ağlıyor! Kan donduran cinayet#Giresun
Akılalmaz hata... Altın madalya kaçınca spiker çok şaşırdı Beyni mi donduAkılalmaz hata... Altın madalya kaçınca spiker çok şaşırdı! 'Beyni mi dondu!'#Pekin 2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1-2 ay içinde rafların nasıl düzeldiğini göreceğizCumhurbaşkanı Erdoğan: 1-2 ay içinde rafların nasıl düzeldiğini göreceğiz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
NATOdan flaş Ukrayna açıklaması: Saldırı sistemleri kurmaya yönelik planımız yokNATO'dan flaş Ukrayna açıklaması: Saldırı sistemleri kurmaya yönelik planımız yok#Jens Stoltenberg
Günün kahramanı Samsundan Yaşlı kadını böyle kurtardıGünün kahramanı Samsun'dan! Yaşlı kadını böyle kurtardı#Samsun
Bakan Bilginden maaş düzenlemesi mesajı 3600 ek göstergede önemli gelişme..Bakan Bilgin'den maaş düzenlemesi mesajı! 3600 ek göstergede önemli gelişme..#Vedat Bilgin
Yeni Aziz Sancarlar burada yetişecek... Açılış heyecanıYeni Aziz Sancar'lar burada yetişecek... Açılış heyecanı!#Aziz Sancar
Kritik karar yarın Merkez Bankası ne yapacakKritik karar yarın! Merkez Bankası ne yapacak?#MERKEZ Bankası
Fenerbahçeye geliyor, Şenol Güneş de hayırlı olsun'Fenerbahçe'ye geliyor, Şenol Güneş de hayırlı olsun'
Hollandadan flaş Türkiye kararı Bugünden itibaren başlıyorHollanda'dan flaş Türkiye kararı! Bugünden itibaren başlıyor#Hollanda
Başak Cengizi vahşice katletmişti Can Göktuğ Boz hakkında ilk kararBaşak Cengiz'i vahşice katletmişti! Can Göktuğ Boz hakkında ilk karar#Başak Cengiz
Kâbusu yaşadılar... Hayatları yerle bir olduKâbusu yaşadılar... Hayatları yerle bir oldu!#Telegram
Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’#Sağlık
2 yıldan beri kayıp olan kız çocuğu gizli bölmede bulundu2 yıldan beri kayıp olan kız çocuğu gizli bölmede bulundu#New York
HABERLERGündem Haberleri

Aziz Sancar Eğitim Kampüsü için açılış heyecanı! 'Türk bilimine en fazla faydası olacak girişim'

#Aziz Sancar#Kampüs#Açılış
Aziz Sancar Eğitim Kampüsü için açılış heyecanı Türk bilimine en fazla faydası olacak girişim

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, adının verildiği 'Aziz Sancar Eğitim Kampüsü'nün açılış töreni için Ankara'ya geldi.

Haberin Devamı

Prof. Dr. Aziz Sancar'ın, yarın düzenlenecek törene katılmak için geldiği Ankara'da yaptığı açıklama bakanlığın internet sitesinde yer aldı. Sancar, hem Türkiye'de hem de büyük Türk dünyasında birçok eğitim, araştırma ve sağlık kurumuna adının verildiğini söyleyerek, "Bu benim için büyük bir onur. Ankara'da açılan Aziz Sancar Eğitim Kampüsü, bunların en büyüğü ve inşallah, Türk bilimine en fazla faydası olacak bir girişim. Ülkem bana çok büyük onur veriyor. Bu benim için önemli. Biliyorsunuz Nobel ödülünü DNA onarımı için 3 kişi almıştık. Yani öteki 2 arkadaşımın adına benim bildiğim kadarıyla hiçbir eğitim veya öğretim merkezi yok. Benim bütün Türkiye sathında Iğdır Anaokulundan tutun İzmir'de ortaokula kadar adımın verildiği merkezler var. Tabii, başkentteki en büyük eğitim merkezi olacak. Milletimin beni takdir etmesi, beni çok duygulandırıyor. Umarım, bunu duyan gençlerimiz de bundan bir ders alır" diye konuştu.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Prof. Dr. Aziz Sancar kampüsü açılıyorProf. Dr. Aziz Sancar kampüsü açılıyorHaberi Görüntüle

'TÜRKİYE'NİN BANA YAPTIĞI 10 NOBEL'DEN FAZLA'

Sancar, Türk milletinin, devletinin vefakar olduğunu vurgulayarak, "Eğer bu ülkeye faydalı bir şey yaparsanız veya bir şey yaptığınızda ülkenizi unutmazsanız bu ülkeden verdiğinizden fazlasını alacaksınız. Türkiye'nin bana yaptığı; 10 Nobel'den daha önemli, daha fazladır. Beni daha çok tatmin etmiştir. Doğru, araştırmalarımı ABD'de yaptım; ama ben bilimsel olarak burada yetişmiştim, bilimsel metodu ben Türkiye'de öğrendim. Türkiye'ye gelmek üzere ABD'den ayrıldığım gün, Ahmet Gül adında Türk profesör arkadaşım bana Hocam Muzaffer Aksoy'un biyografisini gönderdi. Muzaffer Aksoy, bana bilim yapmayı öğreten hocaydı. Benim iç hastalıkları hocamdı ve arabalarda kullanılan kimyasal madde olan benzinin kanser yaptığını keşfeden insan oydu ve Amerikan Meclisinde bu konuda bilirkişi olarak onu çağırdılar. Yani Muzaffer Hoca, harika bir bilim insanıydı ve ben bilimi ondan öğrendim. ABD'ye gittiğimde bilim nasıl yapılır, biliyordum. Burada imkanlarımız yoktu; ama bilim, deney ve kontroller nasıl yapılır, bunların hepsini ondan öğrendim" diye konuştu.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Aziz Sancar: Ankarada açılacak Aziz Sancar Eğitim Kampüsü benim için onur kaynağıAziz Sancar: Ankara'da açılacak Aziz Sancar Eğitim Kampüsü benim için onur kaynağıHaberi Görüntüle

'BANA ARAŞTIRMACI GÖNDERECEKLER'

Sancar, bir bilim merkezinin uzaktan yürütülmesinin imkansız olduğunu; ancak elinden geldiğince Türkiye'deki bilimsel çalışmalara ve Aziz Sancar Eğitim Kampüsü'ne uzaktan da olsa destek vermeye çalışacağını belirterek, "Türkiye'deki hocalar bana danışır, benimle 6 ay-1 yıl çalışır; o olabilir. TÜBİTAK bir program yaptı, bana doktora sonrası araştırmacı gönderecekler. Geliştirdiğimiz çok yeni metotlar var. Şimdi dünyada 'Piri Reis Haritası' dediğim metodu, bütün dünyada benim öğrencilerim Çin, Kore, Türkiye'de kullanıyor; çünkü onlar öğrendiler, başkaları kullanamıyor. İnşallah, Türk öğrenciler geldiğinde onlar öğrenip Türkiye'ye getirirler, aynı metodu kullanırlar ya da yeni metotlar geliştirirler" ifadesini kullandı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Eğitim kampusuna adı verilen Sancar: Gururluyum, minnettarımEğitim kampusuna adı verilen Sancar: 'Gururluyum, minnettarım'Haberi Görüntüle

'MERAK HER İNSANDA VAR, BUNU İŞLETMEK LAZIM'

Sancar, açılış için Ankara'ya gelen Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yeni açılan Aziz Sancar Anadolu Lisesinin 9'uncu sınıf öğrencileri ile de bir araya geldi. Sancar, "Umarım hepiniz üniversiteye gidersiniz. Bazılarınız da moleküler kimya okursunuz. O zaman sizin kitaplarınızda benim en az 3 buluşum olacak. Beni en çok memnun eden, budur. Benim keşif yapmamın ölçülemez bir değeri var. Parayla, şöhretle böyle bir tatmin bulamam. Huzur veriyor bunlar. İnsan bir şeyler buldukça yeni sorular soruyor.  Merak her insanda var, bunu işletmek lazım. Şimdi 75 yaşındayım benim yaşımdakilerin çoğu emekli olmuştur, ben gece gündüz çalışıyorum. Benim için itici güç, bu" dedi.

Haberin Devamı

Sancar, 'manevi kızım' diye hitap ettiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışmanı Tıbbi Biyoloji ve Genetik Uzmanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı ile de görüştü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aziz Sancar#Kampüs#Açılış

BAKMADAN GEÇME!

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık
Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

#Kader Işık Afşar
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme

BAKMADAN GEÇME!

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık
Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

#Kader Işık Afşar
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme