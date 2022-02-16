Aziz Sancar Eğitim Kampüsü için açılış heyecanı! 'Türk bilimine en fazla faydası olacak girişim'

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Prof. Dr. Aziz Sancar'ın, yarın düzenlenecek törene katılmak için geldiği Ankara'da yaptığı açıklama bakanlığın internet sitesinde yer aldı. Sancar, hem Türkiye'de hem de büyük Türk dünyasında birçok eğitim, araştırma ve sağlık kurumuna adının verildiğini söyleyerek, "Bu benim için büyük bir onur. Ankara'da açılan Aziz Sancar Eğitim Kampüsü, bunların en büyüğü ve inşallah, Türk bilimine en fazla faydası olacak bir girişim. Ülkem bana çok büyük onur veriyor. Bu benim için önemli. Biliyorsunuz Nobel ödülünü DNA onarımı için 3 kişi almıştık. Yani öteki 2 arkadaşımın adına benim bildiğim kadarıyla hiçbir eğitim veya öğretim merkezi yok. Benim bütün Türkiye sathında Iğdır Anaokulundan tutun İzmir'de ortaokula kadar adımın verildiği merkezler var. Tabii, başkentteki en büyük eğitim merkezi olacak. Milletimin beni takdir etmesi, beni çok duygulandırıyor. Umarım, bunu duyan gençlerimiz de bundan bir ders alır" diye konuştu.

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'TÜRKİYE'NİN BANA YAPTIĞI 10 NOBEL'DEN FAZLA'

Sancar, Türk milletinin, devletinin vefakar olduğunu vurgulayarak, "Eğer bu ülkeye faydalı bir şey yaparsanız veya bir şey yaptığınızda ülkenizi unutmazsanız bu ülkeden verdiğinizden fazlasını alacaksınız. Türkiye'nin bana yaptığı; 10 Nobel'den daha önemli, daha fazladır. Beni daha çok tatmin etmiştir. Doğru, araştırmalarımı ABD'de yaptım; ama ben bilimsel olarak burada yetişmiştim, bilimsel metodu ben Türkiye'de öğrendim. Türkiye'ye gelmek üzere ABD'den ayrıldığım gün, Ahmet Gül adında Türk profesör arkadaşım bana Hocam Muzaffer Aksoy'un biyografisini gönderdi. Muzaffer Aksoy, bana bilim yapmayı öğreten hocaydı. Benim iç hastalıkları hocamdı ve arabalarda kullanılan kimyasal madde olan benzinin kanser yaptığını keşfeden insan oydu ve Amerikan Meclisinde bu konuda bilirkişi olarak onu çağırdılar. Yani Muzaffer Hoca, harika bir bilim insanıydı ve ben bilimi ondan öğrendim. ABD'ye gittiğimde bilim nasıl yapılır, biliyordum. Burada imkanlarımız yoktu; ama bilim, deney ve kontroller nasıl yapılır, bunların hepsini ondan öğrendim" diye konuştu.

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'BANA ARAŞTIRMACI GÖNDERECEKLER'

Sancar, bir bilim merkezinin uzaktan yürütülmesinin imkansız olduğunu; ancak elinden geldiğince Türkiye'deki bilimsel çalışmalara ve Aziz Sancar Eğitim Kampüsü'ne uzaktan da olsa destek vermeye çalışacağını belirterek, "Türkiye'deki hocalar bana danışır, benimle 6 ay-1 yıl çalışır; o olabilir. TÜBİTAK bir program yaptı, bana doktora sonrası araştırmacı gönderecekler. Geliştirdiğimiz çok yeni metotlar var. Şimdi dünyada 'Piri Reis Haritası' dediğim metodu, bütün dünyada benim öğrencilerim Çin, Kore, Türkiye'de kullanıyor; çünkü onlar öğrendiler, başkaları kullanamıyor. İnşallah, Türk öğrenciler geldiğinde onlar öğrenip Türkiye'ye getirirler, aynı metodu kullanırlar ya da yeni metotlar geliştirirler" ifadesini kullandı.

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'MERAK HER İNSANDA VAR, BUNU İŞLETMEK LAZIM'

Sancar, açılış için Ankara'ya gelen Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yeni açılan Aziz Sancar Anadolu Lisesinin 9'uncu sınıf öğrencileri ile de bir araya geldi. Sancar, "Umarım hepiniz üniversiteye gidersiniz. Bazılarınız da moleküler kimya okursunuz. O zaman sizin kitaplarınızda benim en az 3 buluşum olacak. Beni en çok memnun eden, budur. Benim keşif yapmamın ölçülemez bir değeri var. Parayla, şöhretle böyle bir tatmin bulamam. Huzur veriyor bunlar. İnsan bir şeyler buldukça yeni sorular soruyor. Merak her insanda var, bunu işletmek lazım. Şimdi 75 yaşındayım benim yaşımdakilerin çoğu emekli olmuştur, ben gece gündüz çalışıyorum. Benim için itici güç, bu" dedi.

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Sancar, 'manevi kızım' diye hitap ettiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışmanı Tıbbi Biyoloji ve Genetik Uzmanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı ile de görüştü.