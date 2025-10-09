Aziz Pavlus ucuz atlatmış... Defineciler tarihi mağaraya zarar vermiş: Hürriyet Tarihi mağaraya girdi

Haberin Devamı

Kültür ve Turizm Bakanlığının ‘Geleceğe Miras Projesi’ kapsamında 2019 yılından beri düzenli kazı çalışmalarının yapıldığı, Helenistik, Roma, Bizans ve Anadolu Selçuklu’nun izlerini geleceğe taşıyan Antalya merkeze 150 km mesafede bulunan Alanya’daki Syedra Antik Kenti’nde adeta iğneyle kuyu kazan bilim insanları, hem arkeoloji dünyasını heyecanlandıran çok önemli bir keşfe imza attı, hem de kültürel mirasa geri dönüşü olmayan zararlar veren definecilerin nasıl bir hırsla kazı yaptığını belgeledi.

Sütunlu caddesi, hamamı, meclis binası ve Herkül’ün 12 görevinin betimlendiği yaklaşık 164 metrekarelik taban mozaiğine ev sahipliği yapan antik kentin zirve noktasındaki Vaftiz Mağarası’nın duvarında Aziz Pavlus’un figürüne ulaşıldığını anlatan Syedra Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Ertuğ Ergürer, keşfin yapıldığı ve şu anda ziyarete kapalı olan mağaranın kapılarını Hürriyet için açtı.

‘KAYAYI KAZIP GİRMİŞLER’

Vaftiz alanının deniz seviyesinden yaklaşık 350 metre yüksekte, eğimli ve engebeli bir arazide olduğunu kaydeden Doç. Dr. Ergürer, keşfin hikâyesini şöyle anlattı:

“3 bin yıl önce doğal bir mağara içine dini bir mekân oluşturmuşlar. Burası vaftizhane olarak kullanılan bir alan. Maalesef 90’lı yıllarda bu alan defineciler tarafından keşfedilmiş. Mağaranın üzerinden geniş bir çukur açıp içeri girmişler ve birden fazla kaçak kazı yapmışlar. Biz ise 2022 yılında mağaranın gerçek girişini bulduk ve bu bölümünü kazdık. İçeri girdiğimizde tüm yüzeyde duvar resimleri vardı. Bu resimleri temizlerken bir bölümde elinde kitap tutan bir figüre ulaştık. Figürün yüzünün yarısı var, elbisesi görünüyor, elinde de kitap tutuyor. Duvarları temizlemeye devam ederken karşımıza bir yazı çıktı. Orada da ‘Aziz Pavlus’ yazdığını keşfettik.

‘ÇALIŞMALAR SONUCU ZİYARETE AÇILACAK’

Elindeki kitapta ise ‘Sana ilahiler okumak, güzel sözler söylemek ne kadar güzeldir’ gibi bir bölüm vardı. Bu da resmi olarak açığa çıktı. Bu alanın fark edilmemesi ve zarar verilmemesi de ayrı bir mucize. Dahası Aziz Pavlus, Hıristiyanlıkta Hz. İsa kadar popüler bir figür. Roma’ya Hıristiyanlığın yayılmasına sebep olmuş bir figür. Tabii Aziz Pavlus’un buraya gelip gelmediğini, neden bu figürün yapıldığını henüz bilmiyoruz. Böyle bir figür Türkiye’de 3 yerde var. Efes, Kapadokya ve Side. Syedra Antik Kenti de 4’üncü örnek oldu. Nemi kontrol altına alırsak bu alanı ziyaretçilere açacağız.”

3 BİN YIL BOZULMAMIŞ

- SUR hattı 4 kilometreye ulaşan 3 bin yıllık antik kentte başka keşifler de yapıldığını kaydeden Doç. Dr. Ertuğ Ergürer, “Kent kendi amforasını üretiyor. Bu kazılarda Türkiye’nin en iyi korumuş zeytin işliklerinden biri ortaya çıktı. Zeytinin preslendiği tüm mekanizmalar, zeytinin sıkıldığı yuva ve zeytinyağının akıtıldığı küp aynen korunmuş” dedi.

Antik kent içinde 1800 yıllık stadyumun da gün yüzüne çıkarıldığını aktaran Doç. Dr. Ertuğ Ergürer, Syedra Antik Kenti’nde stadyumun olmasının, kentin o dönem için gelişmişliği ve refah seviyesine kavuştuğunu gösterdiğini söyledi.