Aziz Ne Demek? Aziz Nedir? Aziz Tdk Kelime Anlamı

Aziz Arapça kökenli olarak Türkçede yaygın şekilde kullanılan kelimeler arasında yer alır. Türkiye Dil Kurumu açısından bakıldığında aziz kelimesinin ‘sevgide üstün tutulan’ şeklinde yer aldığı görülüyor. Aynı zamanda diğer anlamları üzerinden de bu kelime değişik manalarda kullanılabilmektedir.

Aziz Ne Demek?

Aziz kelimesi değişik anlamları üzerinden tabir edilen ve Türkçede çok sık kullanılan sözcüklerden biridir. Hem sıfat olarak hem de isim şeklinde nitelendiği için önemli kelimeler arasında yer alıyor.

- Ermiş, Eren (isim),

- Sevgide üstün tutulan, (sıfat)

- Muazzez, (sıfat)

Bu anlamları üzerinden amacına bağlı olarak aziz kelimesini değişik manalar üzerinden değerlendirebilirsiniz.

Aziz Nedir?

Aziz çok eski dönemlerden günümüze kadar ulaşmış, özellikle eski zamanlarda daha fazla kullanılan kelimelerden biridir. Özellikle ‘’Azizim’’ diyerek eskiden cümleye çok sık başlanmaktaydı. Bu arada Türkçe anlamı ile sevgili üstadım ya da muazzez kişi gibi saygı manasında kullanılmaktaydı. Günümüzde ise hem isim olarak hem de sıfat anlamında cümlede hala kullanılan en önemli kelimeler arasında yer almaktadır. Siz de bu anlamları üzerinden amaca uygun şekilde Aziz kelimesini değerlendirebilirsiniz.