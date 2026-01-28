Aziz İhsan Suç Örgütü davası devam ediyor! Sanıklar kendilerini böyle savundu: 'Arkadaşımın iftirasına uğradım'

Haberin Devamı

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri’deki Marmara Cezaevi'nin karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, görevden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın arasında olduğu tutuklu sanıklar ve suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş’ın arasında bulunduğu tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Ayrıca, CHP’li bazı başkan yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları, parti yöneticileri, partililer ve sanık yakınları izleyici olarak duruşmaya katıldı.

SANIK SAVUNMALARINA GEÇİLDİ

Dünkü duruşmada sanıkların kimlik tespitleri yapılmış ve iddianamenin özeti okunmuştu. Bugünkü duruşmaya sanık savunmalarının alınmasıyla devam edildi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında sanıklar aylık gelirlerini açıkladı Haberi görüntüle

“DEPREM BÖLGESİ OLDUĞU İÇİN GÖREV YAPMAK İSTEDİM”

Tutuklu sanık Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan savunmasında, “Deprem yaşamış, büyük bir felaket yaşamış bir bölgede bir şeyler yapabilmek için göreve başladım. Kentte gerçekten büyük sorunlar yaşanıyordu. Orada faydalı olabileceğimi düşündüğüm için Adıyaman’da göreve başladım. Gerçekten hayatım orada belediyecilik oldu. Gündüzleri belediyede geceleri konteynerda kalıp çalışmalara devam ettim. İnsanlar acılar çekiyordu, çok büyük acılar vardı. Sokakta bir parça ekmek görsem onu alır kenara koyarım. Onu kutsal sayarım.” dedi.

'8 AYDIR TUTUKLUYUM'

“Ülkemde kötülük o kadar sıradanlaştı ki insanlar kendi konforları için başkasına iftira atabiliyor. Ben bu durumu yaşadım. Bu yüzden 8 aydır cezaevinde tutukluyum.

Benim hakkımda ifade veren kişiyi tanıyorum. Anlamadığım bir şekilde bana iftirada bulunmuş. Yıllardır tanıdığım arkadaşımla aramızdaki para alışverişi rüşvet alışverişine döndü. Onun bana verdiği 25 bin TL rüşvet aldığım gibi lanse edilmiş. Arkadaşlığımız çok eskiye dayalı, kendisi de siyaset yapıyordu. Kendisi 4 temmuz akşamı beni aradı, İzmir’de tutuklanan bir arkadaşına avukat yardımı için benden 30 bin TL istedi. Ben de gönderdim. Bu arkadaş beni tanımadığını söylüyor. Hayır, beni çok iyi tanıyor. Bir sürü ortak arkadaşımız var. Dosyada o kadar çok yalan söylemiş ki!

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Bakan Yerlikaya duyurdu: Çirkinler Organize Suç Örgütü Yöneticisi yakalandı Haberi görüntüle

Beni bu kişiyle Abdurrahman Tutdere tanıştırmadı. Ben kimseden rüşvet almadım, rüşvete aracılık da etmedim. Tüm değerlerim üzerine yemin ediyorum. Ben kimseye ihale vermedim. 1,5 yıl içerisinde o firmaya ve bağlantılı firmaya ihale vermedim. Yıllardır belediyede çalışıyorum, hakkımda açılmış hiçbir soruşturma dava yok, ilk defa böyle bir durum yaşıyorum. Halka hizmet etmek bizim için çok önemliydi. Tahliyemi istiyorum.” diye konuştu.

CEYHAN BELEDİYE BAŞKANI BERAATİNİ İSTEDİ

Tutuklu sanık Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar savunmasında öncelikle tahliyesini ve beraatini istediğini söyledi.

Aydar, “Aziz İhsan Aktaş belediyeden yakınlarının alacağı olduğu için rüşvet verdiğini iddia etmiştir. Bu kişi ile yakınlarının benim dönemimde belediyeden aldığı hiçbir ihale yoktur. Devam eden ihale süreçleri yenilenmemişti. Usulüne uygun ödeme yapılmıştır. Özel ödemeler yapılmamıştır. Aktaş fiyatı 4 milyon olan daireyi 20 milyona aldığını söyleyerek rüşvet verdiğini iddia etmiştir. Ancak akrabalarının şirketinin belediyeden alacağı 1,5 milyondu. Bir insan 1,5 milyon alacağı için 20 milyon verir mi?” dedi.

Haberin Devamı

Aziz İhsan Aktaş’ın babasıyla ticaret ilişkisi olduğunu anlatan Aydar, “Türkiye’de ticaret yapmak suç değildir. Dediği gibi 4 milyonluk daireyi 20 milyona almış olsaydı bu suç olurdu. Ben babamın hiçbir ticaretine karışmadım. Babam Aziz İhsan Aktaş ile sadece ticaret yapmıştır. Aziz İhsan Aktaş uygun bedellerle yapılan bu ticaretin kazanan tarafıdır. Aktaş’a 2 adet daire bir araba satılıyor. Toplam değeri 22 milyon. O dönem tarihiyle Aktaş 20 milyon ödediğini iddia ediyor. Zaten bu dairelerin fiyatı bu. İddia edildiği gibi hiçbir şey ederinden fazlaya satılmamıştı. Aktaş’ın daha 2 milyon daha ödemesi gerekiyor, daha mallarının bedelini vermeyen kişiden ne rüşveti alındığı iddia ediliyor. Suçsuzum ben, belediye başkanıyım, bu ülkeden kovsalar da gitmem. Tahliyemi istiyorum.” Dedi.

Haberin Devamı

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANI KENDİSİNİ BU SÖZLERLE SAVUNDU

Tutuklu sanık Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin savunmasında, “Şu an karşınızda belediye başkanı olarak değil, bir hukukçu olarak bulunuyorum. Dün akşam koğuşa gidice kadın mahkum arkadaşlarım 400 yıl hapis cezasıyla yargılanan Aziz İhsan Aktaş'ın korumalarla geldiğini söylediler. Gözümden bir damla yaş geldi. 3 oğlum arkada beni izliyor, 3 evlat yetiştirdim ben. Onlara tek bırakacağım onurumdu.” dedi.

Haberin Devamı

Seçilmiş bir belediye başkanı olduğunu söyleyen Tekin, “Kimse evimde otururken gel belediye başkanı ol demedi. Ben kadın hakları, özgürlükler alanında verdiğim mücadeleyle seçildim. Çağırsalar ifadeye giderdim. Aziz İhsan’ın benimle bir irtibat ve görüşme iddiası yok. Görüşmem de yok. Ben rüşvet alma suçundan yeterli şüphe dahi oluşmadan 9 aydır tutukluyum.” dedi.

Tekin savunmasının devamında şunları anlattı, “Aziz İhsan Aktaş’ın etkin pişmanlıktan hesaplaşmaya, iftiraya, ispiyonlamaya giden ifadelerini tartışacağız sanıyorum 20 gün boyunca. Aziz İhsan Aktaş bu etkin pişmanlık müessesini benimle ve Seyhan Belediyesiyle hesaplaşma aracı olarak kullandı. Eşimi (tutuklu sanık Celal Tekin) de dahil etti. Aziz İhsan, 19 Temmuz'da rüşvet verdiğini söylüyor. Ben daha 3 aylık belediye başkanıyım. Seyhan benden hizmet bekliyor. Bütün hizmeti, işi bıraktım Aziz İhsan'la böyle bir işe mi girdim? Bir iş alanı ellerinden alınmış, bu husumetin nerden kaynaklandığını sormanın bir gereği yok. Ben rüşvet aldığım için değil, rüşvet almadığım için buradayım. Ben onların istediği düzene uysaydım, şu anda burada olmazdım. Tahliye olacağıma ve göreve döneceğime inanıyorum. 14 ay boyunca ne yaptıysam devam edeceğim. Çocuklarım, ailem ve toplumun tüm gençleri için yapacağım." dedi.

Eşi Celal Tekin'in avukat olduğunu ve Adana'nın en büyük ofislerinin birinin sahibi olduğunu ifade eden Tekin, “İddianamede eşim benim "çantacım” gibi anlatılmış, eşime hakaret ediliyor.” dedi.

MAHKEME BAŞKANININ SORUSUNA YANIT

Mahkeme başkanının, Aktaş'ın, Celal Tekin'e 1 milyon dolar parayı elden verdiğine ve 75 milyon hak ediş ödemesi yaptığına ilişkin iddiayı sorması üzerine Tekin, talimatının olmadığını ve belediyede tüm hizmetlerin kurallara uygun yapıldığını söyledi.