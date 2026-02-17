Aziz İhsan Aktaş'ın 22 yaşındaki oğlu savunma yaptı: Şirketi kendim kurdum ve yönetiyorum

Haberin Devamı

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki salonda görülen duruşmada, Aziz İhsan Aktaş'ın oğlu tutuksuz sanık Metin Aktaş savunma yaptı.

Aktaş, 22 yaşında olduğunu, bu süreçte medyanın baskısından kaynaklı personellerin yaptıkları işlerin suçmuş gibi hissettirilmesinin ve yapılan haberlerin kendisini psikolojik olarak yıprattığını ifade etti.

"AİLEMLE TİCARET YAPMAM BENİM KÜLTÜRÜM"

Kendisine ve ailesine atılan iftiraların aklından çıkmayacağını söyleyen Aktaş, "Ben ve ailemin en nihayetinde aklanacağına inanıyorum. İddianamede babamın örgüt elebaşı, benim de örgüt üyesi olduğum iddiaları var ancak bizim aramızdaki ilişki sadece aile ilişkisidir. Akrabalarımla aramızdaki ticari ilişkiye bakıldığında, kendi ailemle ticaret yapmam benim kültürümdendir. Bu tür ilişkileri suç işlemek amacıyla kurulan bir yapı olarak görmek hukuka aykırıdır." dedi.

"ÜZERİME ATILI SUÇLARI KABUL ETMİYORUM"

Aktaş, yazılım mühendisliği bölümünde okuduğunu aktararak, "Aktaş Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketini kendim kurdum ve yönetiyorum. Karar alma yetkisi bana aittir. Şirket tek ortak olarak bana aittir ve lisans eğitimi aldığım alanda hizmet vermektir. Sonuç olarak iddianamede var olduğu iddia edilen örgüt, örgüt değil benim ailemdir. Örgüt elebaşı olarak değerlendirilen kişi örgüt elebaşı değil, benim babamdır. Üzerime atılı suç örgütü suçlamasını kabul etmiyorum." savunmasını yaptı.

Hakkında yürütülen soruşturmada şirketinin yetkililerinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) görevlilerine verildiğini kaydeden Aktaş, bu süreçte yakınlarına ait firmalarla ticari ilişkilerin devam ettiğini, bunun da bu ilişkilerin suç olmadığını gösterdiği ifade etti.

Aktaş, üzerine atılı suçlamalarını reddedip, beraatine ve şirketinin tarafına iadesine karar verilmesini talep etti.

"İHALE SÜREÇLERİYLE İLGİLİ YETKİM YOKTUR"

Tutuksuz sanık Mustafa Us, ihale kapsamındaki işlerle uzaktan yakından ilgisinin bulunmadığını öne sürerek, "Çalıştığım şirket ihaleli iş aldıysa, personel, maaş hesaplama, bordro gibi işlerle ilgilenirim. İhale süreçleriyle ilgili yetkim yoktur. İşverenimle Aziz İhsan Aktaş'ın akraba olması ve iş yapması beni örgüt üyesi yapmaz. Suçlamaları reddediyorum." ifadelerini kullandı.

Sanık Ömer Güngör, savunmasında, Aziz İhsan Aktaş'a ait şirketlerde çalışmadığını, bu nedenle de Aktaş'ın kendisine emir verme durumunun bulunmadığını söyledi.

"TİCARİ İLİŞKİLER ÖRGÜT ÜYESİ OLARAK KABUL EDİLEMEZ"

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasında da sanık olduğunu ve aynı suçlardan iki ayrı davada yargılanamayacağını ifade eden Güngör, "Örgüt üyesi değilim, işini yapan çalışanım. Ticari ilişkiler örgüt üyesi olarak kabul edilemez. Beraatimi talep ediyorum." savunmasını yaptı.

Sanık Özcan Tunçel, var olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş suç örgütünün üyesi olmadığını iddia ederek, "İçkale Firması'nda çalışıyorum. Çalıştığım şirket Doğan Aktaş'a aittir. Tarafıma yöneltilen iddiaların aksine Aktaş'ın bana talimat verme yetkisi bulunmamaktadır. Kimsenin zorlamasıyla veya yasa dışı talimatlarla değil, profesyonel bir yönetici olarak çalışmaktayım." diye konuştu.

Sanık Mustafa Us ile personellerin koordinasyonunu sağladıklarına yönelik iddianın sorulması üzerine Tunçel, "Hayır. Sadece İçkale Firması'nın bordrosunu yaparım. Mustada Us'u daha önceden tanımıyordum. TMSF şirketlere el koyduktan sonra kendisini tanıdım." şeklinde yanıt verdi.

Tutuksuz sanık Özkan Aktaş, Aziz İhsan Aktaş'ı işvereninin akrabası olması sebebiyle tanıdığını, ihale süreçlerinde iddiaların aksine bir görevinin bulunmadığını savundu.

Duruşmaya, tutuksuz sanık Sinan Kalender'in de savunmasının alınmasının ardından ara verildi.