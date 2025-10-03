×
Aziz İhsan Aktaş’ın kayyum atandı

#Aziz İhsan Aktaş#Kayyum Ataması#Soruşturma
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2025 07:00

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Aziz İhsan Aktaş’a ait el koyulan 16 şirkete 30 Eylül’de Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

Aktaş’ın şirketlerinin mal varlıklarına el koyularak tedbir kararı getirilmişti.

NEYLE SUÇLANIYOR

Aktaş’a, ‘suç örgütü kurmak ve yönetmek’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘rüşvet verme’, ‘ihaleye fesat karıştırma’, ‘edimin ifasına fesat karıştırma’ ve ‘mal varlığı değerlerini aklama’ suçlamaları yöneltiliyor. İlk ifadesinde suçlamaları reddeden Aktaş, 30 Nisan ve 11 Mayıs tarihlerinde verdiği ek ifadede etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak 4 Haziran’da ev hapsi şartıyla tahliye edilmişti. Soruşturma kapsamında tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer halen cezaevinde. Aktaş’ın ifadeleri doğrultusunda soruşturma başka belediyelere de genişlemişti.

