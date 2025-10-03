Aziz İhsan Aktaş’ın kayyum atandı

Haberin Devamı

Aktaş’ın şirketlerinin mal varlıklarına el koyularak tedbir kararı getirilmişti.

NEYLE SUÇLANIYOR

Aktaş’a, ‘suç örgütü kurmak ve yönetmek’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘rüşvet verme’, ‘ihaleye fesat karıştırma’, ‘edimin ifasına fesat karıştırma’ ve ‘mal varlığı değerlerini aklama’ suçlamaları yöneltiliyor. İlk ifadesinde suçlamaları reddeden Aktaş, 30 Nisan ve 11 Mayıs tarihlerinde verdiği ek ifadede etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak 4 Haziran’da ev hapsi şartıyla tahliye edilmişti. Soruşturma kapsamında tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer halen cezaevinde. Aktaş’ın ifadeleri doğrultusunda soruşturma başka belediyelere de genişlemişti.