Aziz İhsan Aktaş'ın itirafları sonrası düğmeye basıldı! İşte gözaltı kararlarının perde arkası

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CNN Türk muhabiri Merve Tokaz, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye gözaltı kararının Aziz İhsan Aktaş soruşturması kapsamında verildiğine dikkat çekti, soruşturmanın perde arkasını anlattı.

Tokaz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB'ye yönelik yürüttüğü 'yolsuzluk' soruşturmasında kapsamında 'suç örgütü kurmak' ve 'yönetmek', 'rüşvet vermek' suçlarından tutukluyken etkin pişmanlıktan faydalanan Aziz İhsan Aktaş'ın itiraflarını şöyle aktardı;

"Gözaltına alınan isimler İstanbul’a doğru çıkarken arama el koyma çalışmaları adreslerinde devam ediyor. Şu saat itibarıyla tamamlanmak üzere. 3 kritik soruşturmaydı aslında bu kişilerin gözaltına alınmasının gerekçesi. Bunlardan biri aylardır konuştuğumuz İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yolsuzluk soruşturması Büyükçekmece Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması. Bu kapsamda kritik isimlere gözaltı kararı verildi. Biri Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, diğeri ise Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere...

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Bu iki isimde gözaltı kararı Aziz İhsan Aktaş soruşturması kapsamında veriliyor. Aziz İhsan Aktaş ismi bizim için neden önemli? Çünkü Aziz İhsan Aktaş, kısa bir süre önce iki kez etkin pişmanlıktan yararlanmak için ifade veriyor. İlk ifadesi 3 sayfa ancak yeterli bulunmuyor. Sonrasında 6 sayfa itirafçı beyanı veriyor.

Özellikle Seyhan ve Ceyhan Belediyelerini işaret ediyor. Aziz İhsan Aktaş vermiş olduğu etkin pişmanlık ifadesinde; Adana Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ile ilgili şu ifadeleri kullanıyor. Diyor ki ; Benim ve kardeşlerimin alacağı hak ediş ödemeleri karşılığında benden bir para talep edildi. Bende o parayı Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’in eşi Celal Tekin’e Ankara’da toplamda 1 milyon doları teslim ettim. Eğer şüpheye düşülecek olursa söylediklerimle ilgili kayıtlara bakılıp, benim o paraları bankadan çektiğim ve Ankara’daki vermiş olduğum konuma dair kayıtlar incelenip bunun doğru olup olmadığı araştırıla bilinir. Baş savcılık inceleme yaptıktan sonra Aziz İhsan Aktaş’ın vermiş olduğu beyanların tutarlı ve doğru olduğu tespit ediliyor. Sonra ne oluyor? Oya Tekin, İBB’ye yönelik 5. Dalga operasyonunda tutuklanmıştı. Cezaevine götürülmüştü.

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Aziz İhsan Aktaş, Adana’da Ceyhan Belediyesi Kadir Aydar işaret edilmişti. Burada özelliklerin kardeşlerin hak edişleri karşılığında belli tutarlar temin edilmek istendiği ve sonrasında çaresiz kalınca bu parayı teslim etmek için Kadir Ayder, 300 milyon dolar parayı elden teslim ettiğine dair beyanlarda bulunuyor. Aynı şekilde şüpheye düşülürse HTS kayıtlarına bakılabilir. Parayı ben ayrı ayrı bankalardan parayı çektim, araştırabilirsiniz vermiş olduğum tarihte ve konumda incelemeler gerçekleşebilir.

Bu soruşturma kapsamında Ceyhan ve Seyhan’a sıçrayan bu süreçte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyu daha da derinleştirdi. Bu sürede Ceyhan ve Seyhan Belediye Başkanları değil Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın da içinde olup olmadığına yönelik incelemeler gerçekleştirildi. Bu sabah harekete geçildi. Verilen etkin pişmanlık hükümleri Aziz İhsan Aktaş, bu isimlerin başında geliyor. Çünkü suç örgütü lideri olarak adı geçen bir isimdi. Aynı soruşturmada Beşiktaş Belediye Başkanı da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Rıza Akpolat ile ilgili de ciddi iddiaları vardı. Çok kısa bir süre önce Büçükçekmece Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması gerçekleştirildi. Hasan Akgün, Büyükşehir Belediye başkanıydı tutuklanarak cezaevine götürüldükten sonra Ahmet Şahin 3 hafta önce Başkan Vekili olarak seçildi. Sonrasında Başsavcılık yapmış olduğu incelemede özellikle Ahmet Şahin’inde Fatih Keleş’in iş insanlarından paralar alındığı ve bu paraların Ahmet Şahin’e teslim edildiği yönünde tespitlere ulaştı. Ahmet Şahin’de gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

Savcılık malvarlıklarına el konulduktan sonra herhangi bir hareketlilik olup olmadığını araştırdı. Özellikle iki isimle ilgili Rıza Akpolat ve Hasan Akgün’ün tutuklanarak cezaevine götürülen Belediye Başkanlarıydı. Malvarlıklarını üçüncü kişilere devrettiklerine yönelik tespitleri oldu savcılığın. Bu kapsamda iki kişinin ve malvarlıklarını devrettikleri kişiler hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcının ulaştığı bu tespit kritik. Çünkü örgütlü suçlar soruşturma bürosu tarafından yürütülen bu soruşturmada haksız yere elde edilen paralar var. Bu paralar malvarlığı değer, olarak görüldüğü için malvarlıklarını başka kişilere aktarması da başka bir suçlama."