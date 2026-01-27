Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik 7 başkanlı dava başlıyor

Haberin Devamı

AZİZ İhsan Aktaş’ın liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma 20 Ekim 2025’te tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaş, Esenyurt, Avcılar, Adana, Seyhan ve Ceyhan’ın görevden uzaklaştırılan belediye başkanları ile görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı’nın arasında olduğu 40’ı tutuklu 200 şüpheli hakkında dava açtı. İddianamede 19 kişi mağdur sıfatıyla yer aldı.

DURUŞMA BİR AY SÜRECEK

İddianamede Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara’nın “ihaleye fesat karıştırma” ve “rüşvet alma” suçlarından 6 yıldan 18 yıla kadar, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in “ihaleye fesat karıştırma” ve “özel belgede sahtecilik” suçlarından 3 yıldan 9 yıla kadar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin ise “rüşvet alma” suçundan 4’er yıldan 12’şer yıla kadar hapisleri talep ediliyor. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın “suç örgütüne üye olma”, “ihaleye fesat karıştırma”, “resmi belgede sahtecilik”, “özel belgede sahtecilik”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık”, “rüşvet alma”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve “haksız mal edinme” suçlarından toplamda 133 yıldan 337 yıla kadar hapsi isteniyor. Duruşma, Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumları’nın karşısındaki duruşma salonlarında yapılacak ve 1 ay sürecek.

TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Aziz İhsan Aktaş, suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 13 Ocak’ta gözaltına alınarak tutuklandı. Aktaş daha sonra etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandı. Aktaş, 4 Haziran’da ev hapsi şartıyla tahliye edildi. 22 Ağustos tarihinde ise Aktaş’ın ev hapsi şeklindeki adli kontrol kararı da kaldırıldı. 16 şirketine el koyulan ve TMSF kayyum olarak atanan Aktaş’ın iddianamede “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “ihaleye fesat karıştırma”, “edimin ifasına fesat karıştırma”, “resmi belgede sahtecilik”, “özel belgede sahtecilik”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık”, “rüşvet verme”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”, “gerçeğe aykırı fatura düzenleme” suçlarından 187 yıldan 450 yıla kadar hapsi isteniyor. Aktaş, iddianamede 82 suç eyleminden sorumlu tutuluyor.