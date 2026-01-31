‘Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü’nde 4’üncü gün savunmaları

Haberin Devamı

İstanbul 1’inci Ağır Ceza Mahkemesince Silivri’de yapılan duruşmaya, görevden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın arasında olduğu tutuklu sanıklar ve Aziz İhsan Aktaş dahil tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Duruşmaya sanık savunmalarının alınmasıyla devam edildi. Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı tutuklu sanık İbrahim Halil Çalış özetle şöyle savunma yaptı:

“Savcılık niyet okumaya çalışmış. Bir insanın niyetini okumaya çalışıyorsanız onu tanımanız gerekiyor. Bu niyet okumalar yüzünden 13 aydır tutukluyum. Belediye başkan yardımcılığı görevime geldiğimde belediyenin onlarca müteahhidi beni arayarak ‘hayırlı olsun’ dedi. İddianamede, Aziz İhsan Aktaş’la aramda 35 saniyelik bir telefon konuşması olduğu yer alıyor. Aktaş da belediyeyle çalışan bir müteahhit ve o dönem beni arayarak ‘hayırlı olsun’ dedi, görüşmemin süresinden de anlayabilirsiniz bunu. En çok şaşkınlık duyduğum ise özel belgede sahtecilik isnadı. Ben bir tane belge imzaladım. Bırakın özeli, resmisini dahi görmedim. Elektronik olarak geldi, imzaladım gönderdim. İmzam alınsın laboratuvara gönderilsin. Ama o imza benim değil.”

Haberin Devamı

AHMET ÖZER SORUSU

Esenyurt Belediyesi İhale Komisyonu’nda mali üye olarak görevli tutuklu sanık Mert Çelik, “Belediyenin yaptığı ihaleler hakkında bilgim yoktur. Soruşturma aşamasında bana Ahmet Özer ile ilgili bir soru sorulmuştu. ‘Ahmet Özer Kürt olduğu için ihaleleri Kürtlere mi veriyor?’ diye sorulmuştu. Ben bunun doğru olmadığını, ihalelerin herkese açık olduğunu söylemiştim. Ancak iddianamede ifademin değiştirildiğini gördüm. Bunun düzeltilmesini rica ediyorum” dedi.