Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında yeni gelişme, iki belediyeden alınan ihaleler mercek altında

#Aziz İhsan Aktaş#Örgüt Soruşturması#İhale Dosyaları
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2025 19:04

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgüte ait firmaların Kütahya ve Isparta Belediyelerinden aldığı ihale dosyalarının temini için ilgili Başsavcılıklarına talimat yazıldı.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada, örgüte ait firmaların Kütahya ve Isparta Belediyelerinden aldığı ihale dosyalarının temini için ilgili Başsavcılıklara yazı yazıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada, suç örgütüne ait firmaların Kütahya ve Isparta Belediyelerinden aldığı ihale dosyalarının temini için ilgili yerdeki Cumhuriyet Başsavcılıklarına talimat yazıldığı belirtildi.

Açıklamada, soruşturmanın genişletilerek devam ettiği bildirildi.

 

#Aziz İhsan Aktaş#Örgüt Soruşturması#İhale Dosyaları

