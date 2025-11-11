×
'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü’ soruşturmasında duruşma tarihi netleşti

Güncelleme Tarihi:

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü’ soruşturmasında duruşma tarihi netleşti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2025 18:48

'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü’ soruşturmasında duruşma tarihi belli oldu. Sanıklar ilk kez 27 Ocak 2026 tarihinde hakim karşısına çıkacak.

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş’ın yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianamenin İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından duruşma tarihi belli oldu. Sanıkların yargılanmasına 27 Ocak 2026 günü başlanacak.

Aziz İhsan Aktaş’ın yönettiği öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütü tarafından aralarında 7 belediye başkanının da bulunduğu bazı kişilere rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edildiği iddiasına yönelik 200 şüpheli hakkında hazırlanan 579 sayfalık iddianame İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından geçtiğimiz günlerde kabul edilmişti.

İddianamenin kabul edilmesinin ardından hazırlanan tensip zaptı ile duruşma günü belirlendi. Sanıklar 27 Ocak 2026 tarihinde hakim karşısına çıkacak. Öte yandan hazırlanan tensip zaptıyla görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer de tahliye edildi.

