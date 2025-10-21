Aziz İhsan Aktaş suç örgütü iddianamesinde dikkat çeken detaylar: Rıza Akpolat'ın milyonlarca lira aldığı iddia edildi

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 579 sayfalık iddianamede, Beşiktaş Belediyesi, Avcılar Belediyesi, Esenyurt Belediyesi, İstanbul ASFALT Fabrikaları San ve Tic. AŞ ile İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü "suçtan zarar gören", 19 kişi "mağdur", 40'ı tutuklu 200 kişi ise "şüpheli" olarak yer aldı.

İddianamede, Beşiktaş Belediyesinin 2021 yılında İstanbul Avrupa Yakası asfalt ve asfalt yama yapılması işi için açtığı 2 ihalede yaşanan usulsüzlüklere yer verildi.

İsmail G'nin el konulan cep telefonunda yer alan eski ortağı Aziz İhsan Aktaş'a gönderdiği mesajlarda, 2 ihalenin kayıt numaraları ve altında 1'den 20'ye kadar sıralanmış kalemler bazında rakamların yazıIı olduğu aktarılan iddianamede, bu rakamların ihalenin maliyet tablosunda yer alan her bir iş kalemi bazında belirlenen birim yaklaşık maliyet tutarları ile birebir aynı olduğu ifade edildi.

İddianamede, piyasadan temin edilen fiyat tekliflerinin tam olarak bilinmesinin mümkün olmadığına dikkati çekilerek, Aktaş'ın firmasının İSFALT'tan aldığı tüm ihalelerde şüpheli Mustafa Mutlu üzerinde puanlama ve yaklaşık maliyet fiyatını ihale öncesinde bildiği, aksi takdirde projesi, metraj hesabı belli olmayan ihaleyi almasının mümkün olmadığının anlaşıldığı kaydedildi.

Örgüt elebaşı Aziz İhsan Aktaş'ın, yapılan açık ihalede belediyeye sözde ihale danışmanlığı yapan Mustafa Mutlu aracılığıyla yaklaşık maliyet bilgisine ulaştığı aktarılan iddianamede, bu durumun ihalede eşitlik, rekabet ve yaklaşık maliyetin gizliliği ilkelerini ortadan kaldırdığı, sonucunda ise ihalenin örgüte ait firma tarafından kazanıldığı belirtildi.

İddianamede, tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın 2019 yılında belediye başkanı olmasının ardından, özellikle imar, iskan, iş yeri açma ve alkol ruhsatları ile belediyenin mal ve hizmet alımına ilişkin ihaleler üzerinden sağlanan rüşvet gelirleriyle haksız kazanç elde ederek zenginleştiği, bu yolla edindiği malvarlıklarını ise arkadaşları ve akrabaları üzerine geçirdiği anlatıldı.

"RIZA AKPOLAT'IN RUHSAT VERME KARŞILIĞINDA MİLYONLARCA LİRA ALDIĞI" İDDİASI

İddianamede, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı şüpheli Ozan İş'in Ağustos 2024'te "Beşiktaş bölgesindeki bazı iş insanlarının bölgede yapmış oldukları inşaat ve iş yerlerine ait ruhsat taleplerinde Rıza Akpolat ve Ali Rıza Yılmaz'ın yüksek tutarlarda para talep ettiklerine vakıf oldum." şeklinde ifade verdiği aktarıldı.

Ozan İş'in ifadesinin devamında şunlar yer aldı:

"Bu konuda yapmış olduğum araştırmalarda, Öz-Ak Gayrimenkul'den yapı ruhsatının düzenlenmesi sürecinde, plan tadiline istinaden gayrı resmi para alışverişi ... tarihleri arasında 12.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu para Ali Rıza Yılmaz koordinasyonunda... Rıza Akpolat'a verilmek üzere teslim alınmıştır. Mandarin Hotel işletme ruhsatı verilmesi kapsamında (kaçak yapı olduğu halde) ... ayı içerisinde Ali Rıza Yılmaz tarafından koordine edilerek... 750.000 dolar gayri resmi para teslim alınıp... Rıza Akpolat'a sevk edilmiştir. Yine ASTAŞ grup tarafından Polis Okulu inşaat sahasında kalan tali yolun alımına istinaden ... ayı içerisinde Ali Rıza Yılmaz koordinasyonunda ... 300.000 dolar gayrı resmi para şirket merkezinde elden alınmış, Rıza Akpolat'a teslim edilmiştir. ... ay içinde ASTAŞ-YAPI ve YAPI Balmumcu Adi Ortaklığı için Yapı Kullanma İzin belgesi düzenlenmiş olup bu kapsamda da bir miktar para alındığını biliyorum ancak kimin, nereden ve ne kadar para aldığına dair bilgim bulunmamaktadır."

İş, ifadesinde, Bayer-Kocadağ Yatırım Ortaklığı'nın 'Boulevard Balmumcu Projesi'ne yapı ruhsatı verilmesi karşılığında 4 milyon dolar gayrı resmi para alındığını, aylar içinde Rıza Akpolat'a teslim edildiğini öne sürerek, şöyle devam etti:

"Mesa Şirketler Grubu Kent Etiler Projesi'nde, ... yılı içerisinde Mert Boysanoğlu ile Rıza Akpolat'ın özel görüşmeleri neticesinde İBB ve KİPTAŞ koordinasyonunun sağlanması, yıkım ruhsatı düzenlenmesi ve yıkım işleminin Beşiktaş Belediyesine taşere edilmesi karşılığında Rıza Akpolat'a MESA Beykoz evlerinde ücretsiz bir adet ev verilmiş ve 2024 yılı yerel seçimleri sonrasında haziran ayı içinde para verilmiştir. Şirket sahibi M.B. ile Rıza Akpolat belediye binasında uzun bir görüşme yapmış, sonrasında ise Beşiktaş Belediyesi Aşevine 20.000.000 TL bağış adı altında para istenmiş olup söz konusu para nakit olarak Ali Rıza Yılmaz koordinasyonunda Rıza Akpolat'a teslim edilmiştir."

İfadesinde, Beşiktaş sınırları içerisinde birçok yatırımı bulunduğunu iddia ettiği bir inşaat firmasının imara aykırılıklar ve çatı tadillerinde yer alan usulsüzlüklerinin görmezden gelindiğini öne süren İş, buna karşılık olarak farklı tarihlerde aşevine bağış adı altında sürekli yüksek meblağlardan oluşan toplam 30 milyon lira paranın Yılmaz'ın koordinasyonluğunda elden alınarak Akpolat'a teslim edildiğini iddia etti.



"...yılında Polat Akatlar Projesi avam projesi için onay ve inşaat ruhsatı düzenlenmiş olup daha sonra söz konusu planlar mahkeme kararı ile usulsüz olduğundan iptal edilmiştir. Bu süreçte Rıza Akpolat ve Ali Rıza Yılmaz koordinasyonunda farklı tarihlerde sürekli olarak aşevine bağış adı altında toplam 35.000.000 TL nakit olarak alınmış, yine Polat Hotel'de sürekli olarak Rıza Akpolat'ın misafirleri ağırlanmış olup bu işlemler karşılığında yaklaşık 20.000.000 TL Beşiktaş Belediyesi ciro hesabı olarak mahsuplaşılmıştır. Kayıtlar Polat Otel'den istenebilir. Bununla birlikte Polat için ... yılında yine proje onayı yapılmış ve içkili lokanta ruhsatı düzenlenmiş olup ancak buna karşılık alınan paralara ilişkin bir bilgim bulunmamaktadır."

İfadesinde, iş insanı Serdar Bilgili'nin Akaretler'de bulunan yerlerinin restorasyon iskan probleminin olmamasına rağmen onay için elden para istendiğini iddia eden İş, onay karşılığında Bilgili'nin makam odasında Akpolat'a 500 bin lira teslim edildiğini, sonrasında operasyon yapılması neticesinde paranın kalanının teslim edilmediğini öne sürdü.

Ozan İş'in ifadesinin devamında:

"Four Seasons Otel için ... tarihinde düzenlenmiş olan içkili lokanta ruhsatı: Pour Seasons Otel'in usulsüz tadilat işlemleri için 10-12 milyon dolar civarında gayri resmi para alınmıştır. Bu paralar aşevine bağış adı altında ... yılları arasında farklı tarihlerde sürekli olarak gerçekleştirilmiştir. Mesut Toprak ve Ali Rıza Yılmaz'ın yakın ilişkisi çerçevesinde para trafiği koordinasyonu sağlanarak Rıza Akpolat'a teslim edilmiştir. Yine Ortaköy 1681 ada 192 parselde yer alan Four Seasons Residence inşaat ruhsatı için ... tarihinde yapı ruhsatı düzenlenmiş olup buna karşılık ... tarihleri arasında 30.000.000 dolar gayrı resmi para alınmıştır. Para transferi Ali Rıza Yılmaz kontrolünde gerçekleştirilmiştir." iddiaları yer aldı.

Ozan İş ifadesinde, 2 firmadan içkili lokanta ruhsatı ve bir firmaya ise otel ruhsatı vermek için elden nakit para teslim alındığını öne sürdü.

İş, ifadesinde, "Operasyon sonrasında bir takım bilgilere muttali olduk. Destek hizmetleri müdürlüğüne yüksek maliyetli ihaleler yaptırılarak aradaki farkların yükleniciden tahsil edildiğini, gelen paraların da bunlar olduğunu anladık. Bu paralar şoförlere teslim edildiği için doğrudan Rıza Akpolat'a gittiğini düşünüyorum." şeklinde beyanda bulundu.

"BİRÇOK İŞ İNSANINDAN HAKSIZ ŞEKİLDE PARA ALDIKLARINI BİLİYORUM"

İddianamede, Beşiktaş Belediyesi Özel Kalem Müdürü şüpheli Emirhan Akçadağ'ın ifadesine de yer verildi.

Akçadağ'ın ifadesinde, şunlar yer aldı:

"Rıza Akpolat'ın kurmuş olduğu sistemde, esnaftan ve iş insanlarından belediyenin yetkileri ile kurdukları baskı aracılığıyla topladıkları paralardan oluşan bir havuz vardı. Bu paralarla Rıza Akpolat ve yakınlarının özel harcamaları, çeşitli gazetecilere ve televizyon kanallarına ödemeler yapılırdı. Bu ödemelere ilişkin kaydı ben tutardım. Rıza Akpolat ve yakınlarının uçak, turizm konaklamalarına ilişkin giderler de bu paralar ile karşılanırdı. Serbest kaldıktan sonra bu listeyi başkan yardımcımız Ozan İş ile paylaşmıştım, kendisi listeyi dosyaya sunmuştur. Rıza Akpolat ve Ali Rıza Yılmaz'ın birçok iş insanından haksız şekilde para aldıklarını biliyorum."

Akçadağ ifadesinde, alınan paraların şoförler ya da zabıta aracılığıyla teslim alınıp, Ali Rıza Yılmaz ve Rıza Akpolat'a iletildiğini iddia etti.

İddianamede, "Bu iddianame Aziz İhsan Aktaş suç örgütü temelli olup, Rıza Akpolat, Ali Rıza Yılmaz ve diğer belediye görevlilerinin imar, iskan, iş yeri açma, aşevi konusunda yaptığı usulsüzlükler, rüşvet iddiaları ile rüşvet verdiği iddia edilen iş insanları hakkında soruşturma devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.