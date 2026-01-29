Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davasının üçüncü gün: Beltaş dosyasında savunma alındı

Haberin Devamı

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun karşısındaki 1 No’lu salonda yapılan duruşmaya, görevden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın arasında olduğu tutuklu sanıklar ve suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş’ın arasında bulunduğu tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Ayrıca, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP’li bazı başkan yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları, parti yöneticileri, partililer ve sanık yakınları izleyici olarak duruşmaya katıldı. Jandarma personelince salon ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.



MAHKEME BAŞKANINDAN İKİNCİ AÇIKLAMA



Mahkeme Başkanı savunmalara başlamadan önce kısa bir açıklama yapmak istediğini söyledi. Başkan, “Biz yargılamayı sağlıklı ve düzgün bir şekilde yapmak istiyoruz. Duruşma disiplinin bozulması en çok da sanıkları etkiliyor. Biz titiz çalışan bir heyetiz, bilirsiniz anlamışsınızdır zaten. Sakin ve sessiz bir ortamda bizim sanıkları can kulağıyla dinlememiz gerekiyor. Ben savunmaları alırken notlar alıyorum, arkadaşlarım da dahil. Burada hareketlilik olunca bizim de dikkatimiz dağlıyor, sanıkların da dikkati dağılıyor. Ses ve görüntü kaydı suç. Defalarca söyledik. Bu arada izleyicilerin yüzde 98’i iyi niyetli bunun farkındayız, dünkü karardan vazgeçmemizin nedeni de bu. Duruşma salonunda çok fazla hareketlilik olmasın, sanıkların ve heyetin dikkati dağılıyor. Dikkat edelim lütfen.” dedi.

“RIZA AKPOLAT’IN BİLGİSİ VARDI”



Duruşmaya sanık savunmalarının alınmasıyla devam edildi. Tutuklu sanık Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı Önder Gedik savunmasında, görevine 2024 tarihinde geldiğini belirterek, “Hakkımdaki suçlamalar Beltaş’a ait bir hastane binasının satışına ilişkindir. Bu satış işlemi hukuka ve kamu yararına uygun bir şekilde yapılmıştır. Satış işlemi Beltaş’ın borçlarının ödenmesi için yapılmıştır. Ozan İş, bana hastanenin satışının yapılması gerektiğini ve bu satıştan Rıza Akpolat’ın bilgisinin olduğunu tarafıma bizzat bildirdi.” dedi.

AKPOLAT SÜRECİN İÇERİSİNDE



Ozan İş ile arasında geçen konuşmanın ardından Rıza Akpolat’ı aradığını belirten Önder Gedik, “Akpolat bana söz konusu satıştan bilgisinin olduğunu, satış işlemi tamamlandıktan sonra meclis üyelerine bilgi vereceğini söyledi. Sonrasında kendisi meclis üyelerine bilgi vermişti. Ozan İş ve Mustafa Mutlu satış işlemlerini yönetmiştir. Satış ihale yoluyla gerçekleşmiştir. İhale komisyonu üyeleri benim tarafımdan seçilmiştir. Ancak ihale sürecini takip etmedim.

Aziz İhsan Aktaş’ı ve firmalarını tanımıyordum. Satıştan elde edilen 70 milyon Beşiktaş Belediyesi maaş ödemesinde kullanılmak üzere gönderildi. 400 milyon ise Beltaş’ın borcu için belediyeye aktarılmıştır. Savcılığın iddialarını kabul etmiyorum. Hiçbir haksız menfaat elde etmedim. Böyle bir tespit de yok iddianamede.” dedi.