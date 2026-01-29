Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davasında başkanlar savunma yaptı

Haberin Devamı

İSTANBUL 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu’nun karşısındaki 1 No’lu salonda görülen ilk duruşmasının 2’nci gününde görevden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın arasında olduğu tutuklu sanıklar ve suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş’ın arasında bulunduğu tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Duruşmayı CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bazı milletvekilleri, partililer ve sanık yakınları da izledi.

SİLİVRİ’DE NE İŞİM VAR

Tutuklu Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar: “Biz pandemi ve depreme rağmen 5 yılda çok önemli görevler yaptık. 350 bin haciz dosyasının tamamını kapattık. 836 milyon dolardan aldığımız borcu 200 milyon doların altına düşürdük. Belediyenin artık borçtan 4-5 kat daha fazla geliri var. Başarılarımız bizi şu anda Türkiye’de çok farklı noktalara getirdi. Bu yüzden buradasın diyorlar bana. Aktaş’ın ortak olduğu şirketler Seyhan Belediyesi döneminde bizle çalışmadı, çalışamadı. Ama ben nedense Aziz İhsan Aktaş’ın dosyasındayım. Ben Adanalıyım Silivri’de ne işim var? Biz Adanalı olarak direkt yüce Allah’a bağlıyız.”

BU İŞİN KAZANANI AKTAŞ

Tutuklu Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar: “Babam, Aziz İhsan Aktaş ile ticaret yapmıştır. Aziz İhsan Aktaş uygun bedellerle yapılan bu ticaretin kazanan tarafıdır. Aktaş’a 2 adet daire bir araba satılıyor. Toplam değeri 22 milyon. O dönem tarihiyle Aktaş 20 milyon ödediğini iddia ediyor. Zaten bu dairelerin fiyatı bu. Aktaş’ın daha 2 milyon daha ödemesi gerekiyor, daha mallarının bedelini vermeyen kişiden ne rüşveti alındığı iddia ediliyor. Suçsuzum ben, belediye başkanıyım, bu ülkeden kovsalar da gitmem. Tahliyemi istiyorum.”

GÖZÜMDEN YAŞ GELDİ

Tutuklu Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin: “Dün akşam koğuşa gidice kadın mahkûm arkadaşlarım 400 yıl hapis cezasıyla yargılanan Aziz İhsan Aktaş’ın korumalarla geldiğini söylediler. Gözümden bir damla yaş geldi. 3 oğlum arkada beni izliyor, 3 evlat yetiştirdim ben. Onlara tek bırakacağım onurumdu. Ben rüşvet alma suçundan 9 aydır tutukluyum. Aziz İhsan Aktaş bu etkin pişmanlık müessesini benimle ve Seyhan Belediyesi’yle hesaplaşma aracı olarak kullandı. Ben rüşvet aldığım için değil, rüşvet almadığım için buradayım.” Mahkeme başkanının, Aktaş’ın, eşine 1 milyon dolar parayı elden verdiğine ve 75 milyon hak ediş ödemesi yaptığına ilişkin iddiasını sorması üzerine Tekin, talimatı olmadığını söyledi.

MAHKEME BAŞKANI UYARDI: TEK BİR GÖRÜNTÜ ÇIKARSA

Zeydan Karalar’ın ifadesinin ardından mahkeme başkanı duruşmayı bitirdiğini, yarın (bugün) devam edeceğini ve izleyici almayacağını söyledi. Bunun üzerine avukatlar ve partililer tepki gösterdi. Mahkeme başkanı da “Sakinliğimi koruyorum ama kaç gündür uyarmama rağmen basında görüntüler çıkıyor. Özel hayatın gizliliğini de ihlal ediyorsunuz. Burada canlı yayın bile yapıldı” dedi. İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in araya girerek, “Görüntü çıkmamasını biz sağlayacağız. Biraz daha müsaade edin” demesi üzerine mahkeme başkanı, “Bundan sonra 1 tane bile görüntü çıkarsa kim olursa olsun duruşmaya alınmayacak. Sizden sözü aldık” diye konuştu.