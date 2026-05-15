Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 7 başkana ceza istendi

‘Aziz İhsan Aktaş suç örgütü’ne yönelik, 7 belediye başkanın da arasında bulunduğu 200 sanıklı davaya dün İstanbul 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun karşısındaki 1 No’lu salonunda devam edildi. Duruşma savcısı, davaya ilişkin 104 sayfalık mütalaasını açıkladı. Aziz İhsan Aktaş ve Baki Nugay’ın ‘suç örgütü kurmak’, 26 şüphelinin ise ‘suç örgütüne üye olmak’ gerekçesi ile cezalandırılması istenilen mütalaada, “Bahse konu suç örgütünün en çok ihale aldığı kurumun Beşiktaş Belediyesi olduğu, sanık Rıza Akpolat’ın Belediye Başkanlığı döneminde belediyede örgüte ait firmaların ihaleler konusunda neredeyse tekelleştiği, ihalelerin örgüte ait firmalara verildiği, Rıza Akpolat’ın ihaleler, imar ruhsat gibi belediye işlemleri ile elde ettiği haksız kazancı akrabaları ve arkadaşları üzerinden resmileştirmeye çalıştığı...” iddiaları yer aldı.

BEŞİKTAŞ SUÇLAMALARI

Mütalaada Seyhan Belediye Başkanı tutuklu sanık Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı tutuksuz sanık Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı tutuksuz sanık Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı tutuksuz sanık Abdurrahman Tutdere ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara hakkında ‘rüşvet alma’ suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında da 2 kez “ihmal suretiyle görevi kötüye kullanmak” suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istendi. Tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın ise 30 kez ‘ihaleye fesat karıştırma’, 17 kez ‘özel belgede sahtecilik’, 2 kez ‘resmi belgede sahtecilik’, 1 kez ‘nitelikli dolandırıcılık’, 2 kez ‘rüşvet’, ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ ve ‘haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme’ suçlarından toplam 86 yıldan 234 yıla kadar hapsi talep edildi.

AKTAŞ’A 13 BERAAT TALEBİ

Mütaalada, tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş’ın ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, 29 kez ‘ihaleye fesat karıştırma’, 19 kez ‘özel belgede sahtecilik’, 4 kez ‘resmi belgede sahtecilik’, 3 kez ‘rüşvet’ ve 3 kez ‘edimin ifasına fesat karıştırmak’ suçlarını içeren 35 ayrı eylemden toplam 103 yıldan 280 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Aktaş’ın 13 eylemden ise beraatı istendi. Mütalaada ayrıca, Aktaş’a etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması talep edildi.

ESKİŞEHİR’DE TEPEBAŞI’NA OPERASYON

ESKİŞEHİR’de Tepebaşı Belediyesi’ne yönelik ‘yolsuzluk’ operasyonunda aralarında belediye başkan yardımcılarının da olduğu 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından CHP’li Tepebaşı Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 33’ü belediye görevlisi, 27’si şirket yetkisi olmak üzere 60 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ‘zincirleme suretiyle nitelikli zimmet’, ‘evrakta sahtecilik’, ‘Vergi Usul Kanunu’na muhalefet’, ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ ve ‘görevi kötüye kullanmak’ iddiasıyla dün sabah operasyon düzenledi. Ekipler, Tepebaşı Belediye binasında da arama yaparken, gözaltına alınan 23 şüpheli arasında Başkan Yardımcısı S.Y. ile Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ın Özel Kalem Müdürü Ö.E.’nin de olduğu öğrenildi. Açıklamada, şüphelilerin ve şirketlerin malvarlıklarına el koyulduğu belirtildi.DHA

BAŞKAN: GÖREVİMİN BAŞINDAYIM

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç operasyona ilişkin açıklamasında görevinin başında olduğunu belirterek, “Bir soruşturma süreci olacak. Bu süreçte arkadaşlarımızın gözaltına alınması dahil bütün haklarını düzgün olarak takip edeceğiz” dedi.

CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz da operasyonda gözaltına alınanların daha önce bu konuda ifadelerine başvurulmuş kişilerden oluştuğunu söyledi.