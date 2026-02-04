×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası... Savunmalarla devam etti

Güncelleme Tarihi:

#Aziz İhsan Aktaş#Tutuklamalar#İSFALT
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası... Savunmalarla devam etti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2026 07:00

AZİZ İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasına yönelik  5’i tutuklu 7 belediye başkanının da arasında bulunduğu 200 sanıklı davanın beşinci duruşması, sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam etti.

Haberin Devamı

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun karşısındaki salonda görülen davanın dünkü beşinci duruşmasına, tutuklu Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da aralarında bulunduğu 33 tutuklu sanık ile avukatları katıldı. Aktaş’ın da arasında bulunduğu bir kısım tutuksuz sanıklar ile CHP’li yöneticiler, partililer ve sanıkların yakınları da duruşmada hazır bulundu.

SUÇLAMALARI REDDETTİLER

Duruşma, tutuklu İSFALT Satın Alma Müdürü Rana Uysal’ın savunmasının alınmasıyla devam etti. Uysal, Aziz İhsan Aktaş’ı tanımadığını belirterek tüm suçlamaları reddetti. İSFALT Genel Müdür Yardımcısı tutuklu Sencer Hacıoğlu da “Suçlamayı kabul etmiyorum” diye konuştu. Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı tutuklu Ali Rıza Yılmaz da “Sayıştay ve mülkiye müfettişleri her sene bize genel denetime gelir. Devletin bu kurumların yaptığı denetimlerin bir önemi yoksa, bu denetimler neden yapıldı? Ben ve arkadaşlarım suç işlemedik” dedi. 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aziz İhsan Aktaş#Tutuklamalar#İSFALT

BAKMADAN GEÇME!