Gündem Haberleri

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası başladı: 'Kaçmadım, buradayım'

Elif ALTIN
İş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla 33’ü tutuklu 200 şüpheli hakkında açılan davanın görülmesine başlandı.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri’deki Marmara Cezaevi'nin karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın arasında olduğu tutuklu sanıklar ve suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in arasında bulunduğu tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Ayrıca, CHP’li bazı başkan yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları, parti yöneticileri, partililer ve sanık yakınları izleyici olarak duruşmaya katıldı.

“KAÇMADIM, BURADAYIM”

Aziz İhsan Aktaş, duruşma öncesinde salona girerken konuştu. Aktaş, “Adalet mülkün temelidir. Bugün adalet için söyleyeceklerimi yine söyleyeceğim. Kaçmadım, buradayım. Poz vermeye gelmedim, çok doğal bir şekilde duruyorum.” dedi.

GÜVENLİK ARAMASI

Duruşma başlamadan önce jandarma ekipleri tarafından bina içerisinde güvenlik amacıyla arama yapıldı. Yaklaşık 2 saat süren güvenlik taramasının ardından duruşmaya gelenler kimlik kontrollerinin ardından içeriye alındı.

