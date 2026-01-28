‘Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü’ davası başladı: 1 No’lu salonun sanıkları

Haberin Devamı

İşinsanı Aziz İhsan Aktaş’ın liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla 33’ü tutuklu 200 kişi hakkında açılan davanın görülmesine başlandı. Hürriyet Muhabiri Elif Altın’ın da 1 No’lu duruşma salonundan izlediği davada gün boyu yaşananlar ise şöyle: İstanbul 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’deki Marmara Cezaevi’nin karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın arasında olduğu tutuklu sanıklar ve suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in arasında bulunduğu tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Ayrıca, CHP’li bazı başkan yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları, parti yöneticileri, partililer ve sanık yakınları izleyici olarak duruşmayı takip etti.

KİMLİK KONTROLÜ 2 SAAT

- Duruşma başlamadan önce jandarma ekipleri tarafından bina içerisinde güvenlik amacıyla arama yapıldı. Yaklaşık 2 saat süren güvenlik taramasının ardından duruşmaya gelenler kimlik kontrolleri yapılarak içeriye alındı. Aralarında belediye başkanlarının olduğu tutuklu sanıklar jandarma eşliğinde duruşma salonuna getirildiği sırada izleyiciler alkışlar eşliğinde tezahüratlarda bulundu.

MEDENİ TAKİP UYARISI

- Bunun üzerine jandarma tarafından “Lütfen medeni bir şekilde takip edelim duruşmayı” uyarısı yapıldı. Duruşma salonunda sanıklara ayrılan bölümün ön kısmında tutuklu sanıklar, arka kısımda ise tutuksuz sanıklar oturdu. Tutuklu sanıklar ile tutuksuz sanıklar ve salonda bulunan izleyiciler arasında güvenlik nedeniyle jandarma görevlileri yer aldı.

- Duruşmanın başlamadan önce mahkeme başkanı da “400 dosyamız var. Bizim için bu dosya da onlardan bir tanesi sadece, hiçbir fark yok. Herkes kurallara uysun. Duruşmayı haftanın 5 günü yapmayı planlıyoruz. Ama arada 1’er gün ara verebiliriz. Savunma hakkına biz çok riayet eden bir heyetiz. Ama iddianame dışına çıkılırsa müdahale ederiz” dedi.

- Kimlik tespitlerinin ardından mahkeme başkanı iddianamenin özetini okudu. Duruşma savunmaların alınması için bugüne ertelendi.

7 BAŞKANA İSTENEN CEZA

İddianamede 6 tutuklu belediye başkanına ‘rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma’ gibi suçlardan 3 yıl ile 18 yıla kadar hapis isteniyor. Bu iddiaların yanı sıra ‘suç örgütüne üyelik’ gibi suçlardan yargılanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın ise toplamda 133 yıldan 337 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

KORUMALARIYLA DURUŞMADA

Suç örgütü liderliği ileri sürülen Aziz İhsan Aktaş duruşmaya korumaları, kardeşleri ve yeğeni ile gelirken, “Adalet mülkün temelidir. Bugün adalet için buradayım. İlk günkü söylediğim gibi, kaçmadım, buradayım. Poz vermeye gelmedim, çok doğal bir şekilde duruyorum” dedi. İddianamede 82 suç eyleminden sorumlu tutulan Aktaş’ın ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘ihaleye fesat karıştırma’, ‘edimin ifasına fesat karıştırma’, ‘resmi belgede sahtecilik’, ‘özel belgede sahtecilik’, ‘kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık’, ‘rüşvet verme’, ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’, ‘gerçeğe aykırı fatura düzenleme’ suçlarından 187 yıldan 450 yıla kadar hapsi isteniyor.

RIZA AKPOLAT: GELİRİM KALMADI

Eski Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar kimlik tespitinde bekâr ve aylık gelirinin 100 bin TL olduğunu söylerken, eski Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar aylık geliri için “Zamlar var, herhalde 370 olmuştur” dedi. Eski Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ise aylık gelirinin 130 bin TL olduğunu beyan etti. Eski Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin aylık gelirinin 150 bin TL olduğunu, eşi Celal Tekin ise aylık gelirinin 500 bin TL olduğunu ifade etti. Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da yapılan kimlik tespitinde tüm malvarlığına el koyulduğu için şu an bir gelirinin olmadığını söyledi. Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer 150 bin TL geliri olduğunu belirtti. Özer, “Geçen hafta bütün Türkiye kamuoyunun vicdanını yaralayan hukuk katliamıyla ceza verildi. Cezam kesinleşmediği için adli sicil kaydım yoktur” dedi.

Aziz İhsan Aktaş, işinsanı olduğunu ve aylık gelirinin 250 bin TL olduğunu söyledi.

Karalar ve Tutdere’nin avukatlarının yetkisizlik talebinde bulunduğu duruşmaya bugün savunmaların alınmaya başlanmasıyla devam edilecek.