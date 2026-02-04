Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davası altıncı gününde

Haberin Devamı

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun karşısındaki 1 No’lu salonda yapılan duruşmaya, görevden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın arasında olduğu tutuklu sanıklar ve suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş’ın arasında bulunduğu tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Cezaevinde açık görüş günü olduğu için aralarında Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın bulunduğu bazı tutuklular duruşmaya katılmadı. Ayrıca, CHP’li bazı başkan yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları, parti yöneticileri, partililer ve sanık yakınları izleyici olarak duruşmaya katıldı. Jandarma personelince salon ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

Haberin Devamı

TAHLİYESİNİ İSTEDİ



Rıza Akpolat’ın kayınbiraderi tutuklu sanık Kazım Gökhan Yankılıç savunmasında, “İddianamede sanki Rıza Akpolat öncesinde hayatımız yokmuş gibi anlatılıyor. Sanki biz hiç tatile gitmemişiz Rıza Akpolat öncesinde, bu bakış açısı da benim ve ailemin onurunu, gurunu kırmaktadır. Eşimle çocuk sahibi olmayı arzu ediyorduk. Nasip olmamıştı. Gözaltına alınmadan önce eşim bana müjdeli haberi verdi. 1 gün sonra da gözaltına alındım. Bu süreç içerisinde eşim yaşadığı stresten düşük yaptı, çocuğumuzu kaybettik. Yaşadığımız acının telafisi olmayacak. 8 aydır tutukluyum. Bu süreçte eşime de destek olamadım. Sizden tahliyeme karar vermenizi, ailemin yanında olmamı sağlamanızı talep ediyorum.” dedi. Yankılıç kaybettiği bebeğinden bahsederken gözyaşlarına hakim olamadı.

Gözden Kaçmasın Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya gözaltında Haberi görüntüle

Rıza Akpolat’ın şoförü tutuklu sanık Mehmet Ataş savunmasında, “İddianamede yer alan para transferlerinin hepsi Rıza Akpolat’ın kişisel ödemeleridir. Benim şahsi ödemelerim değildir. Bu harcamaların hangi amaçla yapıldığını, nereye yapıldığını benim bilmem söz konusu değildir, sorgulamam da söz konusu değildir. Rıza Akpolat’ın talimatlarıyla elden ödemeler de gerçekleştirdim. Hepsinden Rıza Akpolat’ın haberi vardı. Yeşim Akpolat’ın isteği ve talepleri doğrultusunda ödemeler de yapıyorduk. Benim bu sistemin içerisinde diğer arkadaşlarımdan bir farkım yoktur. Ben belediyede çalışan bir işçiyim. Verilen talimatları yerine getirdim. Sadece şoför olmamın, verilen talimatları yerine getirmemin bedelini ödüyorum.” diye konuştu.







