‘Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü’ 28 No’lu ihaleyi anlattı

Haberin Devamı

İstanbul 1’inci Ağır Ceza Mahkemesince Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun karşısındaki 1 No’lu salonda yapılan duruşmaya, görevden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın arasında olduğu tutuklu sanıklar ve Aziz İhsan Aktaş’ın arasında bulunduğu tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

CHP’li 7 belediye başkanının da arasında bulunduğu 33’ü tutuklu 200 sanıklı davaya sanık savunmalarının alınmasıyla devam edildi.

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara savunma yapmak için kürsüye çıktığı sırada annesi Aslı Çaykara gözyaşlarına boğuldu. Üzerine atılı suçların soyut varsayımlara dayandırılarak tutuklandığını belirten Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ise savunmasında özetle şu ifadelere yer verdi: “Gözaltına alındığımda narkotiğin deposunda bulunan nezarethanede uyuşturucu kokuları arasında 3 gün belirsiz bir şekilde bekletildik. Peşinen suçlu ilan edildik.

Haberin Devamı

ULAŞIM İHALESİYDİ

8 ayı aşkın bir süredir, kamu görevlisi olmadığım bir tarihte, faili ancak kamu görevlisi olabilecek, kanunen işleyemeyeceğim bir suç nedeniyle tutuklandım. İddianamede, eylem 28’de yer alan ve mevzuat gereği geri çektiğimiz ihaleyle ilgili konuşmak istiyorum. İlk büyük ihale denilen ihale, yapılması zorunlu ulaşım ihalesidir. Nitekim ihale iptal edilmiştir. Cumhurbaşkanlığı Genelgesi gereği kamuda tasarruf tedbirleri çıkmıştı. Arkadaşlar gerekli hassasiyeti gösterip, kamuyu zarara uğratmamak, suç işlememek için ihaleyi iptal ettiler. Genelgeden dolayı suç işlemeyelim, kamuyu zarara uğratmayalım diye geri çektiğimiz ihaleden dolayı yargılanıyoruz. Geri çekilen ihaleye başvuran yoktur, kazanını yoktur, kamu zararı yoktur.

NİYE BEN TUTUKLUYUM

İddianamede, imza yetkisi devri yaptığım ve cezai sorumluluktan kaçmak gibi bir kaygım varmış gibi vurgu yapılmış. Size sunduğum belgede görülecek ki, 2021’de bir önceki belediye başkanı güncelleme yapmış ve imza yetkisi müdürlüklere verilmiştir. Belediye başkanının ihalelerde imza yetkisi bulunmamaktadır. Tutuklanmama sebep olan ifadeyi veren Aziz İhsan Aktaş da ihaleye fesat karıştırdığımı kabul etmezken, ben nasıl ihaleye fesat karıştırmakla, rüşvetle suçlanıp tutuklanıyorum?”

Haberin Devamı

EŞİMİN MEKTUBU

“Allah nasip etti, partim uygun gördü, millet takdir etti 33 yaşımda gencecik yaşımda belediye başkanı oldum, 8 aylık evliyken tutuklandım” dediği sırada Çaykara’nın elinde okuduğu notlar arasından eşinin kendisine gönderdiği mektup çıktı. Mektubu gören Çaykara gülümseyerek, “Eşimin dün gönderdiği mektup araya karışmış kusura bakmayın” dedi.

BELTAŞ SAVUNMASI

Tutuklu sanık Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı Önder Gedik savunmasında, göreve 2024’te geldiğini belirterek, özetle şunları söyledi: “Hakkımdaki suçlamalar Beltaş’a ait bir hastane binasının satışına ilişkindir. Bu satış işlemi hukuka ve kamu yararına uygun bir şekilde yapılmıştır. Satış işlemi Beltaş’ın borçlarının ödenmesi için yapılmıştır. Ozan İş, bana hastanenin satışının yapılması gerektiğini ve bu satıştan Rıza Akpolat’ın bilgisinin olduğunu tarafıma bizzat bildirdi. Ozan İş ile aramda geçen konuşmanın ardından Rıza Akpolat’ı aradım.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Mahkeme başkanı: Tek bir görüntü bile çıkarsa duruşmaya kimseyi almayacağım Haberi görüntüle

Akpolat bana söz konusu satıştan bilgisinin olduğunu, satış işlemi tamamlandıktan sonra meclis üyelerine bilgi vereceğini söyledi. Sonrasında kendisi meclis üyelerine bilgi vermişti. Ozan İş ve Mustafa Mutlu satış işlemlerini yönetmiştir. Satış ihale yoluyla gerçekleşmiştir. İhale komisyonu üyeleri benim tarafımdan seçilmiştir. Ancak ihale sürecini takip etmedim. Aziz İhsan Aktaş’ı ve firmalarını tanımıyordum. Satıştan elde edilen 70 milyon Beşiktaş Belediyesi maaş ödemesinde kullanılmak üzere gönderildi. 400 milyon ise Beltaş’ın borcu için belediyeye aktarılmıştır. Savcılığın iddialarını kabul etmiyorum. Hiçbir haksız menfaat elde etmedim. Böyle bir tespit de yok iddianamede.”

Haberin Devamı