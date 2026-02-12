Aziz İhsan Aktaş itirafçılık sürecini anlattı

Haberin Devamı

İşinsanı Aziz İhsan Aktaş’ın liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla 24’ü tutuklu 200 şüpheli hakkında açılan davanın görülmesine 10’uncu günde devam edildi.

İstanbul 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri’de yapılan duruşmaya, görevden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar dahil tutuklu sanıklar ve suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş ve Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın arasında bulunduğu tutuksuz sanıklar katıldı. 63 eyleme karşı savunma yapan Aziz İhsan Aktaş beraberindeki 4 klasör ile sanık kürsüsüne çıktı.

NEDEN ÜÇ AY BEKLEDİM: İş dünyasında, kamuda yaşanan bazı süreçleri ortaya çıkarmak için etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığını ifade eden Aktaş, “Bu kararı almak için neden 3 ay bekledim? Beni mağdur eden kişileri ortaya çıkarmak, belgeleri toplamak için beklediğim bir süre oldu” dedi.

TALEPLERİ KARŞILIYORDUK: Aktaş ifadesinde özetle şu iddiaları dile getirdi: “Bazen üst düzey belediye yetkilisinin düğününü yapıyorsunuz, sanatçı sağlıyorsunuz. Ailelerine araç tahsis ediyorsunuz, bazen belediyenin eskiden kalan borçlarını ödüyorsunuz. Otellerde, en lüks restoranlarda ağırlıyorsunuz ama yetmiyor. Her hakediş ödemesinde öyle bir talep geliyor ki karşılayamıyorsunuz. Her ne kadar bazı belediye başkanları ödemelerin düzenli olduğunu dile getirseler de zaten düzenli ödeme için talepleri karşılıyorduk. Talepleri karşıladığımız için hak ediş ödemeleri düzenli yapılıyordu.

BELEDİYEYE 2 ARAÇ TALEBİ: (Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın, şirketlerine ait çek ödemesi için kardeşlerinden belediyeye 2 araba alınmasını istediğini iddia ederek) Ayrıca kardeşlerime bu araçların kendi şirketleri üzerinden alınmaması şartını da koymuşlar. Bu iki araç alımı kardeşlerimin tanıdığı olan bir şirket üzerinden alındı. Alım dekontları dosyadadır. Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcı Alican Abacı’nın düğünü için kardeşlerimden bazı taleplerinin olduğunu öğrendim. Para üçüncü kişinin hesabından gönderildi. Ayrıca Abacı’ya lüks marka araç alındı. Alacaklarımın ödenmesi için belediyeye gittim. Burada, başkan yardımcıları Ali Rıza Yılmaz, Alican Abacı ve Ozan İş ile görüştüm. “Belediye hak ediş ödemeleri yapamayacağını ancak Rıza Akpolat’ın bilgisinde hastaneyi satın alırsam hak ediş ödemesi yapılacağını söylediler. Hastaneyi satın aldım. Ödeme yaptıktan sonra şirketimin 32 milyon hak edişi ödendi.

AVCILAR’DA SEÇİM MALİYETİ: Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara’nın seçim çalışmalarının maliyetlerini kardeşlerime ödettiler. Alican Abacı kardeşlerim ve akrabalarımdan Beşiktaş Belediyesi’nde birikmiş hak edişlerin karşılığında Çaykara’nın seçim çalışmasında kullanılmak üzere 5,5 milyon TL para ve 16 araç talep etmiştir.

KADAYIF KUTUSUNDA 1 MİLYON: Oya Tekin, Seyhan Belediye Başkanı olduktan sonra kardeşlerim hak edişleri almak için belediye ile irtibat kuramayınca konuyu bana anlattılar. Burhanettin Bulut ile irtibata geçtim. 19 Temmuz 2024’te Ankara’da Burhanettin Bulut, Oya Tekin’i temsilen eşi Celal Tekin ile buluştuk. Celal Tekin’e 1 milyon lira verdim. O paraları kadayıf kutusu içerisinde götürdüm. Sonra 75 milyonu kardeşlerimin hesabına gönderdiler.”