Aziz İhsan Aktaş iddianamesi: ‘Akpolat ihale sistemi kurdu’

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Aziz İhsan Aktaş’ın liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik iddianamesinde belediyelere rüşvet iddiaları yer almıştı. İddianamedeki bazı CHP’li belediyeler:

BEŞİKTAŞ: Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın Aktaş ile ticari ilişkiye girdiği, yüksek bedelli ihaleleri 2020 yılından itibaren örgüte ait firmaların almasını sağlayacak bir sistem kurduğu öne sürüldü. Rıza Akpolat’ın örgütün, Avcılar ve Beyoğlu belediyelerini de benzer şekilde ele geçirmesi için aracı olduğu iddia edildi.

AVCILAR: Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara’nın seçim çalışmaları için Aktaş’ın araç ve para desteği sağladığı öne sürüldü. Çaykara, belediye başkanı olduktan sonra Avcılar Belediyesi’nin yaptığı en büyük ihaleyi Aktaş’ın aldığı iddia edildi.

ESENYURT: Ahmet Özer’in başkanlığının 7’nci ayında yapılan en yüksek tutarlı ihaleyi Aktaş’a ait firmanın kazandığı belirtildi. Aktaş ile Özer’in 22 Kasım 2023 -26 Ekim 2024 arasında çok sayıda ortak baz verdikleri belirtildi.

CEZAEVİNDEN İHALE İDDİASI

İDDİANAMEDE, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın Özel Kalem Müdürü Emirhan Akçadağ’ın ifadesi de yer aldı. Akçadağ ifadesinde, Rıza Akpolat’ın tutuklandıktan sonra 2 aylık çöp toplama ihalesinin Aziz İhsan Aktaş’a verilmesi için cezaevinden Ali Rıza Yılmaz’a talimat verdiğini ancak Başkan Vekili Ömer Rasim Şişman’ın engel olduğunu söyledi.

RÜŞVET İDDİALARI

İddianameye göre Aktaş’ın verdiği bazı rüşvetler:

- Beşiktaş Belediyesi BELTAŞ A.Ş.’ye ait bir taşınmaz gerçek değerinin çok altında Aktaş’a satıldı. Satışın yapıldığı gün Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş’e 10 milyon TL teslim edildi.

- Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara’ya seçimde kullanılmak üzere 5 milyon 500 bin TL ve araç desteği verildi.

- Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Milletvekili Burhanettin Bulut’a 1 milyon dolar verildi. Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın aile şirketi adına kayıtlı 2 taşınmazı, değerinin çok üzerinde 20 milyon TL karşılığında Aktaş’ın yeğeni Uğur Aktaş’a devredildi. Aydar’a Ankara’da 300 bin dolar Aktaş tarafından teslim edildi. Aydar’ın kuzeni Can Zafer Yaman’a 6 milyon TL verildi.

- Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla ‘seçim için destek’ toplayan CHP Milletvekili Özgür Karabat’a 5 milyon TL verildi.