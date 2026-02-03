Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında ikinci hafta: Sanıkların savunması alınıyor

Haberin Devamı

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında, 5'i tutuklu 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu toplam 33'ü tutuklu 200 sanığın yargılanmasına 5'inci gününde devam ediliyor. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısında bulunan 1 numaralı salonda görülen duruşmada, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile başka tutuklu sanıklar, tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmanın 1'inci haftasında Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın da aralarında bulunduğu toplamda 20 tutuklu sanık savunma yaptı.

Marmara Ceza İnfaz Kurumları Silivri Kampüsü'ndeki duruşmanın 2'nci haftasında, diğer sanıkların savunmaları alınıyor.

'BİLGİLERİN AZİZ İHSAN AKTAŞ'LA PAYLAŞILIP PAYLAŞILMADIĞINI BİLEMEM'

İSFALT satın alma müdürü Rana Uysal, "Ben Aziz İhsan Aktaş'ı da İsmail Güven'i de tanımıyorum. Dokümanda yer alan imza da bana ait değil. Ben İSFALT'ın satın alma müdürlüğünü yapıyorum. Satın alma müdürü olarak görevimiz, şirketin belirlediği ihtiyaçları yine şirketteki ilgili müdürlüklerle ihale süreçlerini yönetmek ve yönetim kurulu onayına sunmaktır. Kimseye ayrıcalık yapmak için değil, en uygun fiyatı almak için ihale açılır. Şirkette ihale süreci için talep sahibi, ihtiyaç sahibi gibi kalemler oluşturulur. Talep, birim müdürü tarafından onaylandıktan sonra mali işler müdürlüğüne gider. Onlar da kontrol eder, sonra talep bana düşer. Ben de ihale usulünü kanuna göre belirlerim. Talep en son genel müdür yardımcısı tarafından onaylanır. Herhangi bir bütçe belirleme, ödenek yapma gibi görevim bulunmamaktadır. Mustafa Mutlu, İSFALT'ta Kasım 2019 ile Şubat 2024 arasında ihale ile ilgili her konuda danışmanlık hizmeti vermiştir. İddianamede belirtildiği gibi hiçbir zaman şartname hazırlamamıştır. Mutlu'nun bir gizlilik sözleşmesi de mevcuttur. Mutlu, buradaki tüm ihalelerin yaklaşık maliyetlerini de bilir. İddianamede Aziz İhsan Aktaş'ın ihale puanı olduğu belirtilmektedir ancak puanlama sistemi ihale ilanında yayınlanmakta ve tüm isteklilere bildirilmektedir. 10 yıllık süreç içerisinde çalıştığım şirketlerin gizli kalması gereken hiçbir bilgisini üçüncü şahıslarla paylaşmadım. Mustafa Mutlu'nun görevi gereği bu bilgileri biliyor olması, sözleşmesinde yazan hususlardan dolayıdır. Mustafa Mutlu'nun Aziz İhsan Aktaş'la ne ilişkisi var bilmiyorum. Mustafa Mutlu'nun bu bilgileri Aziz İhsan Aktaş ile paylaşıp paylaşmadığını bilemem" dedi.

'İŞLEDİĞİM BİR SUÇ YOK'

Tutuklu sanık İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Sencer Hacıoğlu, "İhale komisyon üyesi olduğum için sorunlu tutuluyorum, işlediğim bir suç yok. İddianamede kanunda sözü geçen 'yasak fiilleri' işlediğime dair bir açıklama yok. Ne yaparak ihaleyi örgüte ait firmanın kazanmasına sebep oldum belli değil" dedi.

'İHALEYE ONAY VERME YETKİM YOK'

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz ise savunmasında, "Ben CHP’liyim; ben solcuyum; en sosyal demokratım. Biz muhalif bir belediyeyiz. Muhalif belediyelerde denetimlerin nasıl yapıldığını herkes bilir. Sayıştay müfettişleri 2 senede bir olması gerekirken her sene denetime gelirlerdi. Ben ve arkadaşlarım bu denetimlerden alnımızın akıyla çıktık. Mahkemeniz benim ihalelere sadece 'Olur' verdiğimi görecektir. Bilirkişiler yüzlerce ihaleyi denetliyor, mevzuata hakimler. Benim imzamın karşılığını ve bir suç işlemediğimi biliyorlar. Bunu savcılığa da bildiriyorlar ancak savcılık bunu göz önünde bulundurmuyor. İddianamede ihalelere onay verdiğim yazıyor, böyle bir şey söz konusu değil; benim ihaleye onay verme yetkim yok. Benim ihale biriminde, ihale yetkilisi de dahil, hiçbir arkadaşıma talimat vermem söz konusu değildir. İhaleleri alan firmalar ve firma yetkilileriyle ilişkim olduğu da bilirkişi raporlarında tespit edilmedi. 'Aziz İhsan Aktaş' adıyla anılan bir suç örgütünü tanımıyorum." dedi.