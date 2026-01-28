×
HABERLERGündem Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Aziz İhsan Aktaş davasında görüntü çekenler hakkında soruşturma başlatıldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2026 17:31

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 'Aziz İhsan Aktaş' davasında, duruşma salonu içerisinde görüntü çekerek sanal medya hesaplarında paylaşan kişiler hakkında resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sanal medya hesabından yapılan açıklamada; "İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması başlayan 2025/364 E. sayılı dosyanın, Marmara Ceza İnfaz Kurumlarındaki 1 nolu duruşma salonunda görülen bugünkü duruşması esnasında çekildiği anlaşılan görüntünün sosyal medya hesapları aracılığında paylaşıldığı anlaşılmakla; Kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşarak nakleden kişiler hakkında TCK 286. madde kapsamında resen soruşturma başlatılarak, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne fiil ve fail tespitine yönelik talimat verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

#Aziz İhsan Aktaş#Sanal Medya#Yargılama Süreci

