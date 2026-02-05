×
'Aziz İhsan Aktaş' davasında duruşma 7'nci gününde devam edecek

Güncelleme Tarihi:

Aziz İhsan Aktaş davasında duruşma 7nci gününde devam edecek
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2026 10:05

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen 'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' davası ikinci haftasında devam ediyor. Duruşmanın 7'nci gününde sanık savunmalarının alınmasına devam edilecek.

'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' soruşturması kapsamında, 5'i tutuklu 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu toplam 33'ü tutuklu 200 sanığın yargılanmasına 7'nci gününde devam ediliyor.

SANIKLAR DURUŞMADA HAZIR

Duruşma İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısında bulunan 1 numaralı salonda görülüyor.

Tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile başka tutuklu sanıklar, tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

TUTUKLU SANIKLAR SAVUNMA YAPTI

Duruşmanın 1'inci haftasında Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın da aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar savunma yaptı.

Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesinde görülen duruşmanın 7’nci günü diğer sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam edecek.

