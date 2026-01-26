Aziz İhsan Aktaş davası başlıyor

Haberin Devamı

Duruşma Marmara Ceza İnfaz Kurumu karşısında bulunan 1 numaralı duruşma salonunda görülecek. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Marmara Ceza İnfaz Kurumu, Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı ve Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gönderilen yazıda avukatlar için ayrılan bölümün izleyicilere yakın kısmında basın mensupları için 25 kişilik yer ayrılması gerektiği belirtildi.

Mahkeme heyeti, iddianamenin kabulünün ardından tensip zaptı düzenleyerek taraflara tebliğ etti. Tensip zaptıyla, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye kararı verildi. Aynı şekilde Kaan Şengül, Mustafa Mutlu, Mustafa Seymen, Ümit Gözütok ve Yaşar Özkan da yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye edildi.

İddianamede, ‘örgüt lideri’ olarak olduğu belirtilen tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş hakkında 704 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamede, eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında ‘ihaleye fesat karıştırmak’ ve ‘rüşvet almak’ suçları başta olmak üzere 8 ayrı suçtan 415 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede, tutuklu Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara’nın 18 yıla kadar, tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın 12 yıla kadar, tutuklu Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’in 12 yıla kadar, tutuklu Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın 12 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Tutuksuz sanık Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında ‘rüşvet almak’ suçlamasıyla 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in ise 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Ahmet Özer hakkında iddianamenin kabulünün ardından tahliye kararı verildi.

Öte yandan İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, duruşmaların yasalara uygun şekilde yürütülmesi amacıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Marmara Ceza İnfaz Kurumu, Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı ve Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne yazı gönderdi. Yazıda, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile vekil ve müdafilerinin öncelikli olarak duruşma salonuna alınması, avukatlar için ayrılan bölümün izleyicilere yakın kısmından basın mensupları için 25 kişilik yer ayrılması gerektiği belirtildi. Yazıda ayrıca, her sanığın en fazla 3 müdafi ile temsil edilebileceği, avukatlara ayrılan alanın yetersiz kalması halinde izleyicilere ayrılan bölümün bir kısmının sanık müdafilerine tahsis edileceği ifade edildi. Fiziki imkânlar dahilinde, öncelikle her sanığın birinci derece yakını olmak üzere diğer izleyicilerin de salona alınacağı kaydedildi.