Aziz İhsan Aktaş, 4 klasörle hakim karşısına çıktı... İtirafçı olma sürecini böyle anlattı

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun karşısındaki 1 No’lu salonda yapılan duruşmaya, görevden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın arasında olduğu tutuklu sanıklar ve suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş ve Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın arasında bulunduğu tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Duruşma tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam edildi.

4 KLOSÖRLE HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

63 eyleme karşı savunma yapacak olan suç örgütü lideri tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş beraberindeki 4 klasör ile sanık kürsüsüne çıktı. Özgeçmişinden bahseden Aktaş 10 yıldır İstanbul’da ticaret yaptığını belirterek, “İddianamede onlarca şirkete sahip olduğum ya da akrabalarım üzerine kayıtlı şirketlerim olduğu yazılsa da yönettiğim, sahibi olduğum şirket sayısı ikidir. Yakınlarımla ticaret yapıyor muyum? Evet. Yakınlarıma ait şirketlerle ilgili fikir alışverişimiz olmuştur. Ceza yargılaması algıyla değil, delillerle yürütülür. Beraat edeceğimden eminim.” dedi.

İTİRAFÇI OLMA SÜRECİNİ ANLATTI

İş dünyasında, kamuda yaşanan bazı süreçleri ve doğruları ortaya çıkarmak için etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığını ifade eden Aktaş, “Bu kararı almak için neden 3 ay bekledim. Beni mağdur eden kişileri ortaya çıkarmak belgeleri toplamak için beklediğim bir süre oldu. Kardeşlerimin şirketlerinin ya da yakınlarıma ait olan şirketlerin hak ediş ödemeleri düzenli ödenmiyordu. Gecikmesinden dolayı şirketler ekonomik kayba uğruyordu. Bu baskılar sonucu bazı belediyelerden ödemelerimi alabilmek adına yetkililerin nakdi ve şahsi taleplerini karşılamak zorunda kalıyorduk.” dedi.

“TALEPLERİ KARŞILADIĞIMIZ İÇİN HAK EDİŞ ÖDEMELERİ YAPILIYORDU”

Aktaş ifadesinde özetle şunları anlattı: “Bazen üst düzey belediye yetkilisinin düğünün yapıyorsunuz, sanatçı sağlıyorsunuz. Ailelerine eş dost çevresine araç tahsis ediyorsunuz, bazen belediye başkanının aracını çok fazla fiyata satın alıyorsunuz, bazen belediyenin eskiden kalan borçlarını ödüyorsunuz. Otellerde, en lüks restoranlarda ağırlıyorsunuz ama yetmiyor. Her hak ediş ödemesinde öyle bir talep geliyor ki karşılayamıyorsunuz. Her ne kadar bazı belediye başkanları ödemelerin düzenli olduğunu dile getirseler de zaten düzenli ödeme için talepleri karşılıyorduk. Talepleri karşıladığımız için hak ediş ödemeleri düzenli yapılıyordu.”

“DAHA NE YAPACAĞIM”

Sayın başkanım hani diyorlar ya itirafçı değil iftiracı, ben şimdi iftiracı olmadığımı, söylemlerimin doğru olduğuna dair tüm itirafları özetleyeyim. İddianameye konu paraları ne zaman, kime, kimin aracılığıyla verdiğimi söyledim mi? Söyledim. Söylediklerimle paraları teslim alanların HTS ve BAZ kayıtları eşleşti mi? Eşleşti. Daha ne yapacağım? Paraların seri numarasını mı alacağım? Kamera kaydına mı alacağım?”