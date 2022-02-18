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‘Aziz hocamıza burası yakışır’

#Aziz Sancar#Kampus#Mahmut Özer
‘Aziz hocamıza burası yakışır’

Ankara’da Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar’ın adı verilen eğitim kampusu dün hizmete açıldı. Sancar’ın da katıldığı törende konuşan Bakan Özer, “Aslında bu kampus Anadolu lisesi olarak kurgulanmıştı. İlk gezmeye geldiğimde ‘Burası Aziz Sancar hocamıza yakışır’ dedim, onun adını verdik” diye konuştu...

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Ankara’da yapımı tamamlanan, bünyesinde BİLSEM, anaokulu, fen lisesi ve öğrenci pansiyonu bulunan Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ın isminin verildiği eğitim kampusu dün düzenlenen törenle açıldı. Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özetle şunları söyledi: “Bugün MEB olarak en heyecan duyduğumuz anlardan birine şahitlik ediyoruz. Bakanlığım döneminde karar vermekten keyif aldığım anlardan biri bu kampusa Aziz Sancar adını vermekti. Aslında mesleki teknik Anadolu lisesi olarak kurgulanmıştı. Burayı gezmeye geldiğim zaman ‘Burası Aziz Sancar hocamıza yakışır’ dedim. Son 20 yıl devasa eğitim seferberliğine tanıklık ettik.”

‘LAYIK OLMAYA ÇALIŞACAĞIM’

Törende konuşma yapan Prof. Aziz Sancar, “Birçok okula adım verildi, ancak bu benim için çok önemli çünkü benim hiç tanımadığım bir devlet adamımız benim liyakatımı ve Türkiye’ye olan sevgimi takdir edip, planlayıp, son duruma geldiğinde bana haber verdi. Bana verdiğiniz değere layık olmaya çalışacağım” dedi. 

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Ar-Ge merkezi olarak tasarlanan kampusta biyokimya, mekatronik, havacılık, dron, dörtel tasarım, fizik, kimya, biyoloji laboratuvarları, bilim teknoloji sınıfı, müzik atölyesi, 4 bin kitap kapasiteli kütüphane yer alıyor.

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#Aziz Sancar#Kampus#Mahmut Özer

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