Azil kararı nedir? Azil kararı ABD Başkanı Trump'la gündeme geldi - İşte TDK'da Azil kelimesinin anlamı

Azil kelimesinin anlamı, Trump için karar çıkmasıyla merak konusu oldu. ABD'de yaşanan olayların ardından Başkanı Trump'ın 4 kişinin hayatını kaybettiği hadiseleri kışkırttığı gerekçesiyle azledilmesi yolundaki teklif, Temsilciler Meclisi'nde çıktı. Ancak azil kararı çıkan Başkan Trump'ın azledilmesi için teklifin Senato'dan 3'te 2 destekle geçmesi gerekiyor. Bu da en az 17 Cumhuriyetçi senatörün bu yönde oy vermesi anlamına geliyor.

AZİL NE DEMEK?

Azil kelimesi, görevden alma anlamına gelmektedir. Azil kelimesi aynı zamanda ayırma ve uzaklaştırma anlamlarına da geliyor.

Azil, pratikte ise bir kimseye verilen görev yetkisinin elinden alınması, bir memurun mesleğinden men edilmesi ve meslekten çıkartılması anlamlarında da kullanılır. Bir kişiye verilen görev hukukta görev yetkisi azledilme yoluyla elinden alınabilir.

Vekâletten azil ve ondan istifa her zaman mümkündür. Eğer bir kimse uygun olmayan bir zamanda azil işlemine maruz kalırsa, azleden zararı ödemekle yükümlüdür.

TRUMP'IN AZİL SÜRECİ

ABD Kongresindeki Demokratlar, 6 Ocak'taki Kongre baskınından sorumlu tuttukları Trump'a karşı önemli bir adım attı.

Görev süresinin sona ermesine bir hafta kala Temsilciler Meclisi gündemine gelen tasarıda yer alan azil maddesinde Trump, "isyana teşvik" ile suçlandı. Görevden alınması istenen tasarıda Trump, Kongre baskını öncesindeki açıklamaları dolayısıyla o gün yaşanan şiddetten sorumlu tutuldu.

Uzun bir tartışma bölümünün ardından Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda yapılan oylamada Trump'ın "isyana teşvik" ile suçlandığı azil maddesi 197 hayır oyuna karşılık 232 evet oyu ile kabul edildi.

Söz konusu azil maddesine 10 Cumhuriyetçi vekilin de evet oyu vermesi dikkati çekti.

Böylece ABD'nin 45. Başkanı Trump, ülke tarihinde "görevden alınması istemiyle iki kez suçlanan ilk başkan" olarak kayıtlara geçti.

Asıl yargılama Senatoda

Azil sürecinin asıl yargılama ayağını oluşturan ve Trump'ın suçlu olup olmadığına karar verecek olan Senatonun, söz konusu oylamayı ne zaman yapacağı ise henüz net olarak belli değil.