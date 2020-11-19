‘Azıcık samimiyet görsek oturup konuşuruz ama’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Biz buralara gökten zembille inmedik. Vesayetin paraşütüyle de gelmedik. Dededen, babadan miras aristokratik kanallardan da hasıl olmadık” dedi. Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi Şûrası’ndaki konuşmasında özetle şunları söyledi:

“Hayatın merdivenlerini teker teker tırmanarak, milletimizin her kesimiyle hemhal olarak, zorlukları bizzat tecrübe ederek buralara geldik. Ömrü boyunca devletten aldığı maaş dışında bir iş, üretim, istihdam tecrübesi olmayanların kürsülerden esip gürlemeleri teneke tıngırtısının ötesinde bir anlama sahip değildir. Bunların önlerine konulan kâğıtlardaki rakamların ne anlama geldiğine ilişkin en küçük bir fikirleri olmadığını en iyi sizler biliyorsunuz.

DİPLOMATİK MESAJINI ANLAMAMIŞLAR

Daha Kıbrıs meselesinin ne olduğunu, Maraş’ın açılmasının ne anlama geldiğini bilmeyen, orada Türkiye’nin Cumhurbaşkanı’nın başkanlığındaki heyetle verdiği görüntünün diplomatik mesajını anlamamış birine ekonomiyi izah etmek de mümkün değildir. Kaldı ki KKTC’nin Cumhurbaşkanı bunları davet ediyor, icabet etmiyor. Yahu bununla sana ekmek çıkmaz boşuna uğraşma. Senin bir defa Kuzey Kıbrıs diye bir aşkın var mı? İki kapalı Maraş bölgesini açmak diye bir tezi savunma anlayışın var mı? Yok.

BEZİRGÂNLARLA İŞİMİZ OLMAZ

Aynı şeyleri bunlar Azerbaycan’da yapmadı mı, Suriye’de yapmadı mı, Libya’da yapmadı mı; yaptı. Şimdi de kalkmışlar bunları konuşuyorlar. Kendisine ait doğru yanlış hiçbir fikri, projesi, hayali olmayan, dışarıdan ve içeriden yazılan senaryoların tetikçiliğini yapmak dışında müktesebatı bulunmayanların ekonomiyle ilgili ahkam kesmesi gülünçtür. Azıcık samimiyet görsek herkes gibi onlarla da çok daha farklı şekilde oturup konuşuruz. Ama bizim milletimize sözümüz ve saygımız gereği proje kişiliklerle, kadrolarla, siyasetlerle bilhassa da yalanları ve iftiraları önlerine konulduğu halde yüzleri kızarmayan siyaset bezirganlarıyla işimiz olmaz. Bizim muhatabımız milletimizdir.”