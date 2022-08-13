Azez'deki bayrak yakma provokasyonu! Bakan Soylu duyurdu... İki şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz gün, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez’de, tahrik ve provokasyon amacıyla şanlı bayrağımızı yakma girişiminde bulunan A.E.H. ve ona yardım eden M.H.; Emniyet İstihbarat, Kilis Emniyet Müdürlüğümüz ve Azez Askeri Şurta'nın ortak operasyonu ile yakalandı.

Diğer şüphelilerle ilgili tespit ve yakalanma çalışmaları devam ediyor."

Geçtiğimiz gün, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez’de, tahrik ve provokasyon amacıyla şanlı bayrağımızı yakma girişiminde bulunan A.E.H. ve ona yardım eden M.H.; Emniyet İstihbarat, Kilis Emniyet Müdürlüğümüz ve Azez Askeri Şurta'nın ortak operasyonu ile yakalandı. + pic.twitter.com/6UrMqkT2Qy — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) August 13, 2022

NE OLMUŞTU?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun önceki günkü, “Muhalif olan Suriyelilerle rejim arasında bir barışın olması gerektiğini, Türkiye olarak da böyle bir durumda buna destek olabileceğimizi söyledik” açıklamasından sonra Suriye’nin kuzeyinde gece saatlerinde tansiyon yükseldi. Bir grup Türk bayrağını yakarken, bazı gruplarında Türkiye aleyhine slogan attıkları görüldü. Eylemler dün de sürdü.

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Suriye’nin kuzeyinde protesto gösterileri önceki gece sabah saatlerine kadar devam etti. Konvoy yapıp Suriye rejimi, Beşar Esad ve Türkiye aleyhine sloganlar atan gruptan bazı kişiler Türk bayrağını yaktı. Azez ve birçok kentte “Kardeşlik sınır tanımaz” yazılı levhaların üzeri boyandı. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait askeri araçlar hedef alındı. Türkiye karşıtı eylemler dün de bazı bölgelerde devam etti.

Türkiye karşıtı eylemlere sahne olan Suriye güvenli bölgedeki yerleşim yerlerinde protestolar devam ederken, destek eylemleri de dikkat çekti. Cuma namazı sonrası toplanan yüzlerce Suriyeli, ellerinde Türk ve Suriye bayrakları ile yürüyüş yaptı.

‘TSK MÜDAHALE ETMEDİ’

Gaziantep Valisi Davut Gül, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının gösterilere müdahale etmediğini açıkladı. Gül, sosyal medyadan paylaşımında, “Cerablus’ta 200 kişinin katıldığı protesto gösterilerine TSK’nın bir müdahalesi olmamıştır. SMO karargâhına yaklaşıldığı için kendi unsurları tarafından havaya ateş edilerek gösteri sonlandırılmıştır” dedi.