Azerin'den 6 Şubat ağıdı... CNN TÜRK'te anlattı: Şimdi de o günü hatırladığımda gözlerim yaşarır

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Tam iki yıl önce bugün Türkiye en büyük acılarından birini yaşadı. Acımız hale taze. Yaralar yavaş yavaş sarılmaya devam ediyor. Böyle günlerde o yaralar başka sızlıyor. O günlerde yardıma koşanlardan biri de kardeş ülke Azerbaycan’dı. Azerbaycan Türkü sanatçı Azerin deprem zamanı hissettiklerini CNN TÜRK’te anlattı.

Azerin 6 Şubat depremleri sonrası yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

Bu çok büyük bir felaketti. Unutulmayacak bir acı. Azerbaycan her zaman olduğu gibi ilk koşan kardeş ülkeydi. Bir bedende bir canız yıllardır. Aslında benim konserim olacaktı 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta. Bu haberi sabah erkenden aldığımda bedenim uyuştu. Şimdi de o günü hatırladığımda gözlerim yaşarır. Yerimden kalkamadım açıkçası. Ne yapabilirim diye düşündüm, yardımlara koştuk.

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Azerbaycan’da insanlarımız nasıl yardım topladı göz önündedir zaten. 700 kişi yardıma koştu. Sahra hastanesi kuruldu doktorlarımız geldi. Arama kurtarma ekiplerimiz 50’den fazla insanı apartmanlar altından çıkardı. Yardımlar hiç dinmedi. Bir vatandaşımızın araba ile evindeki her şeyi getirdiğini hatırlıyorum. Giden insanlarımızın canı içimize ateş saldı. Bundan sonra inşa edilen apartmanlar düşünülür, bir daha böyle acı yaşanmaz.

AZERBAYCAN TARAFINDAN BESTELENEN AĞIDIN HİKAYESİ

Bu ağıtın sözlerini Bahtiyar Vahapzade 1999 yılında İstanbul’da olan deprem için yazmıştı. Bu deprem yaşandığında Azerbaycan devlet sanatçımız Mihriban hanım beni aradı. 3 ay geçmişti üzerinden ağlıyordum. Mihriban hanım, ‘İçimden geldi. Bahtiyar Vahapzade’nin sözlerine böyle bir beste geçti içimden. Sen söylersin.’ dedi. Stüdyoda kaydettiğimde bir kez söyledim ikinci kez söyleyemedim. Gözyaşlarımı tutamamıştım. Hep insanın gözlerinde canlanır işte. O insanlar neler yaşadı diye düşünüyorum.



