Azeri savcızehirlendi iddiası

AZERBAYCAN’da savcı olan Emin Hüseynov (29), eşi E.H. ile birlikte 2017 yılının ağustos ayında Antalya’ya tatile geldi. 5 yıldızlı otele yerleşen Hüseynov, 18 Ağustos’ta öğle saatlerinde otelin salonunda spor yaparken bir anda fenalaştı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

‘OTOPSİ YAPILMADI’

Oğlunun zehirlenerek öldürüldüğünü öne süren Beybala Hüseynov, hastanede Emin’e otopsi yapılmadığını, emniyet ve adli birimlere haber verilmeden cenazesinin Azerbaycan'a gönderildiğini iddia etti. Hüseynov oğlunun kaldırıldığı hastanede kanında bulunan prokalsitonin düzeyinin yüksekliğinin, zehirlenmeyle oluştuğunu öğrendiğini söyledi. Hüseynov uzman kişilerden rapor aldığını, oğlunun haricen verilen bir madde ile zehirlendiğinin belirlendiğini iddia etti.

Baba Hüseynov, oğlunun ölmeden bir gün önce tatil programında olmamasına rağmen yat turuna çıkarıldığını, zehirleme olayının da burada gerçekleştirildiğinden şüphelendiğini anlattı. Bu gezinin kim tarafından ve nasıl organize edildiğinin belirlenmesi, Türkiye ve Azerbaycan’da bulunan kişiler ile oğlunun kan testini sakladığını iddia ettiği doktorların sorgulanmasıyla faillere ulaşılabileceğini öne sürdü.

Azerbaycan'da, savcı Hüseynov'un eşi ve tatili organize eden firmanın sahibi Y.N. ve D.İ. hakkında da suç duyurusunda bulunduklarını belirten avukat Elchin Mammad, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na daha önce de birçok kez başvuruda bulunduklarını, 28 Şubat 2020'de yeni başvuru yaptıklarını söyledi.