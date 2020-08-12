Azeri bakanlar Beştepe’de

Beştepe’de yapılan ve yaklaşık 45 dakika süren kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da yer aldı. Koronavirüs önlemleri kapsamında sosyal mesafeli şekilde gerçekleşen kabulde Bayramov ile Hasanov’un Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan gerilimdeki son durumla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bilgi verdiği öğrenildi. Basına kapalı yapılan kritik görüşmeyle ilgili Cumhurbaşkanlığı’ndan herhangi bir açıklama yapılmazken, iki kare fotoğraf paylaşıldı. Erdoğan, yaşanan gerilimin ardından Azerbaycan’a destek mesajı vererek, “Biz kardeş Azerbaycan’ı kesinlikle yalnız bırakmayız. Kardeş Azerbaycan’a sonuna kadar desteğimizi vereceğiz” demişti.