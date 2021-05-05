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Ali TİNBEK-Adem VAROL/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 05.05.2021 - 15:26 | Son Güncelleme:

Azerbeycanlı aktivist Mammadov, düşen terliklerini almak için atladığı denizde boğuldu

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Azerbeycanlı aktivist Mammadov, düşen terliklerini almak için atladığı denizde boğuldu

İstanbul Kadıköy'de Azerbaycanlı aktivist Bayram Mammadov (25), denize düşen terliklerini almak için yüzme bilmediği halde suya atlayınca boğularak hayatını kaybetti.

Olay, 2 Mayıs günü öğle saatlerinde Kadıköy Moda Sahili'nde yaşandı. Azerbaycan uyruklu Bayram Mammadov'un terlikleri denize düştü. Mammadov da terliklerini almak için yüzme bilmediği halde suya atladı. Bir süre denizde çırpınan genç, akıntıya kapılıp gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler suda arama çalışması başlatırken, Bayram Mammadov'un cansız bedeni saatler sonra Haydarpaşa Tren Garı açıklarında bulundu.

Öte yandan Azerbeycanlı gencin ölümünden 2 gün sonra Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelen bir kişi, arkadaşının 2 gündür kayıp olduğunu söyledi. Polisin gösterdiği fotoğraftan ise kayıp arkadaşının Mammadov olduğunu teşhis etti.

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