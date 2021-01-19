MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAzerbaycanlı suç örgütü elebaşının mezarı başında gizemli cinayet
GeriGündem Azerbaycanlı suç örgütü elebaşının mezarı başında gizemli cinayet
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA- İHA
Haber Giriş: 19.01.2021 - 16:14 | Son Güncelleme:

Azerbaycanlı suç örgütü elebaşının mezarı başında gizemli cinayet

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abone Olgoogle-news

İstanbul'da, Azerbaycanlı suç örgütü elebaşı Nadir Salifov'un mezarına ziyarete giden kişiler arasında çıkan tartışmada Ali Hashımov'un (28) hayatını kaybetti. Öte yandan cinayete ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Esenyurt'ta, Azerbaycanlı suç örgütü elebaşı Nadir Salifov'un mezarına ziyarete giden kişiler arasında çıkan tartışmada Ali Hashımov'un (28) öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, 17 Ocak'ta saat 21.30 sıralarında Esenyurt Orhangazi Mahallesi'ndeki Gülvadi Mezarlığı'nda 20 Ağustos 2020'de Antalya'da koruması tarafından öldürülen Azerbaycanlı suç örgütü elebaşı Nadir Salifov'un kabrine ziyarete giden Ali Hashımov ile aynı saatlerde ziyarete gelen Azerbaycanlı Kenan I. (30), Lale M. (35) ve Aynur I. (45) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

İddiaya göre, suç örgütü elebaşı Salifov'u ağabeyi olarak gördüğü öğrenilen Hashımov, yanındaki tabancayla Kenan I'yı elinden yaraladı. Boğuşma sırasında Hashımov'un elindeki tabancayı alan Kenan I. Hashımov'u başından vurarak olay yerinden kaçtı.

Şüpheli Kenan I. yanındaki 2 kadınla birlikte Esenyurt'taki özel bir hastaneye tedavi için gitti.

Hastane polisinin durumu bildirmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaya ilişkin çalışma başlattı. Polis, şüpheli Kenan I., Lale M. ve Aynur I'yı gözaltına aldı. 

Şüphelilerin verdiği ifade doğrultusunda olayın meydana geldiği mezarlığa giden ekipler, Azerbaycanlı Hashımov'un cansız bedenini buldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Mafya hesaplaşmasında son halka: Hayaletin öcü
Mafya hesaplaşmasında son halka: 'Hayalet'in öcü
Antalyada öldürülmüştü Suç örgütü elebaşının katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı
Antalya'da öldürülmüştü! Suç örgütü elebaşının katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı
Azeri suç örgütü lideri Nadir Salifov cinayetiyle ilgili iki kişi gözaltına alındı
Azeri suç örgütü lideri Nadir Salifov cinayetiyle ilgili iki kişi gözaltına alındı
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle