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Azerbaycanlı şarkıcı Nergiz Bagieva'ya taksici şiddeti! Burnunu kırdı, kafasını demir bariyerlere çarptı iddiası

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#İstanbul#Beyoğlu#Nergiz Bagieva
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2022 12:17

İstanbul Beyoğlu’nda Azerbaycanlı şarkıcı Nergiz Bagieva, aracına çarpan taksicinin şiddetine maruz kaldı. Şarkıcının burnunu kırıp, kafasını demir bariyerlere çarptığı iddia edilen şoför, daha sonra da şarkıcının telefonunu kırarak kayıplara karıştı. Azerbaycanlı şarkıcının taksicinin şiddetine maruz kaldığı anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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Beyoğlu’nda önceki akşam meydana gelen olayda Azerbaycanlı şarkıcı Nergiz Bagieva aracıyla evine giderken sağından geçmek isteyen bir taksi çarptı. Şarkıcı Bagieva da bir şey olmamış gibi yoluna devam eden taksiciye korna çalıp durmasını istedi. Araçtan inen taksi şoförü, iddiaya göre Azerbaycanlı şarkıcıya önce hakaretler savurdu, ardından saldırdı.

Azerbaycanlı şarkıcı Nergiz Bagievaya taksici şiddeti Burnunu kırdı, kafasını demir bariyerlere çarptı iddiası
Taksici tarafından darp edilen şarkıcının burnunda çatlak oluştu. Darp sonrası dudağı patlayan ve cep telefonu kırılan Nergiz Begieva, polise giderek şikayetçi oldu.

Azerbaycanlı şarkıcının taksicinin şiddetine maruz kaldığı anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Azerbaycanlı şarkıcı Nergiz Bagievaya taksici şiddeti Burnunu kırdı, kafasını demir bariyerlere çarptı iddiası

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#İstanbul#Beyoğlu#Nergiz Bagieva

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