Azerbaycanlı Ravana Agayeva'nın velayet mücadelesi

Azerbaycan uyruklu Ravana Agayeva (35), sosyal medya üzerinden tanıştığı A.M.A. (37) ile 13 sene önce evlendi. Çiftin bu evlilikten 2 çocukları dünyaya geldi. Çift, evlenmelerinin ardından mutlu bir hayat sürerken, Ravana Agayeva hamile kaldıktan bir süre sonra eşi A.M.A. işten çıkartıldı ve sorunlar başladı.

HAMİLEYKEN DAYAK YEDİ

İddiaya göre A.M.A., işten çıkartıldıktan sonra hamile eşini ufak sorunlarda dahi dövmeye ve tehdit etmeye başladı. Ancak genç kadın bir an olsun eşini bırakmadı. Çiftin ilk çocuğu dünyaya geldikten sonra da sorunlar devam etti ancak bu sefer de genç kadın çocuğu olduğu için evi terk etmedi. Agayeva, 3 buçuk yıl sonra tekrar hamile kaldı ancak eşi bu süreçte de kendisine şiddet uyguladı. A.M.A., uyuşturucu kullanımı ve kasten adam yaralama suçlarından cezaevine girdi. Cezaevinden çıkan adam, sonra da eşiyle sorunlar yaşadı. Ayrıca genç kadın eşinin kendisine ‘Çocukları senden her türlü alırım. Sana çocuk vermezler. Sen yabancısın ve seni öldürür göl kenarına gömerim. Bir baliye bakar her şey’ gibi ölüm tehditlerinde de bulunduğunu öne sürdü.

BOŞANMA DAVASI AÇTI

Yaşadığı bütün sorunları ailesine anlatan Agayeva, ailesinin de desteğiyle 2021 yılında eşine boşanma davası açtı ve çift anlaşarak geçen Mayıs ayında boşandı. Çocukların velayeti anneye verilirken Agayeva, eşinden nafaka da talep etmedi. Azerbaycan’da yaşayan ailesinin gönderdiği paralarla geçinen Agayeva, bir süre sonra eski eşine çocuklara hiçbir maddi destekte bulunmadığı için nafaka davası açtı. Bu sırada Agayeva’nın eski eşi, yabancı uyruklu kadın hakkında, ‘Parayı ailesi yollamıyor. Kötü yoldan para kazanıyor’ iddiasında bulundu. Bu sebepten ötürü de Agayeva sürekli ev değiştirmek zorunda kaldı. Açılan davada ise mahkeme eski eşin nafaka ödemesine, belirli günlerde babanın çocukları görebilmesine hükmetti.

Ancak eski eşi ve avukatı, bu seferde mahkemeye başvurup çocukların velayetini almak için dava açtı. Dava sürerken sürekli iftiraya maruz kalan genç kadın bir an önce bu durumdan kurtulmak istedi.

“SÜREKLİ EV DEĞİŞTİRMEK ZORUNDA KALIYORUM”

Yaşadığı süreci anlatan Ravana Agayeva, “2021 yılında şiddet artık boyutunu aştığı için ayrıldım. Eski eşim zaten sabıkalı. Uyuşturucu kullanıyordu. Boşandıktan sonra her şey normaldi ancak nafaka davası açtıktan sonra sürekli iftira ve tehditlerle baş başa kaldım. Ayrıca eski eşim mahalle ortasına gelip ‘ben o çocukları senden alacağım’ diyerek beni tehdit etti. Beni çevreme rezil etmeye çalışıyorlar. Sürekli ev değiştirmek zorunda kalıyorum. Hala türlü türlü iftira atıyorlar” diye konuştu.

“İFTİRALARDAN ARTIK BIKTIM”

Eşinden ve onun avukat sevgilisinden kurtulmak istediğini söyleyen genç kadın, “Ben evliyken sürekli ölüm tehditleri aldım. Artık kurtulmak istiyorum. Yabancı uyruklu olduğum için beni sürekli tehditlerle yanında tutmaya çalıştı. Boşandıktan sonra da tehditler sürdü. Bu insanların iftiralarından artık kurtulmak istiyorum. Çocuklarıma zaman ayırmak istiyorum ancak sürekli mahkemede olmaktan sıkıldım. Çocuklarımla hayatımı sürdürmek istiyorum” ifadelerini kullandı.